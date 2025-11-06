　6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比470円高の5万1000円と急騰。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては787.73円高。出来高は9485枚となっている。

　TOPIX先物期近は3297.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.21ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51000　　　　　+470　　　　9485
日経225mini 　　　　　　 51005　　　　　+475　　　164492
TOPIX先物 　　　　　　　3297.5　　　　 +19.5　　　　8626
JPX日経400先物　　　　　 29790　　　　　+215　　　　 488
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　+1　　　　 596
東証REIT指数先物　　売買不成立

