日経225先物：6日0時＝470円高、5万1000円
6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比470円高の5万1000円と急騰。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては787.73円高。出来高は9485枚となっている。
TOPIX先物期近は3297.5ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51000 +470 9485
日経225mini 51005 +475 164492
TOPIX先物 3297.5 +19.5 8626
JPX日経400先物 29790 +215 488
グロース指数先物 705 +1 596
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
