トピー工業<7231.T>が下げ幅を縮小しプラスに転じる場面があった。午後１時３０分ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高１４２９億９８００万円（前年同期比３．７％減）、営業利益３２億５６００万円（同５．４倍）、純利益２４億８３００万円（同３．３倍）となり、従来予想の営業利益１７億円を大きく上回って着地したことが好感されている。



鉄鋼セグメントにおいて鋼材需要低迷の影響があり、売上高は従来予想の１４７０億円からやや下振れたものの、自動車・産業機械部品セグメントの構造改革に加え、持続可能な販売価格形成の進捗が利益押し上げに貢献した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３０２０億円（前期比０．５％増）、営業利益７０億円（同３２．１％増）、純利益７８億円（同２２．１％増）だった。



同時に、株主優待制度の一部変更を発表した。２６年３月末時点の株主から、１０００株以上保有の株主に贈呈していたオリジナルカタログギフトをＱＵＯカード３０００円分に変更する。また、新たな株主優待として、継続保有期間が３年以上の株主を対象に、保有株数に応じてＱＵＯカードを５００～２０００円分追加で贈呈する。なお、保有株数１０００株未満の株主に対する優待については変更はないとしている。



出所：MINKABU PRESS