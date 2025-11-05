この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【含嗽薬】歯周病で悩んでいる人はコレ使ってみて！よくマウスウォッシュで聞かれる質問に現役歯科医師がお答えしていきます！」と題した動画で、現役歯科医師・木村隆寛氏がマウスウォッシュの効果や使い方、注意点について語った。冒頭、木村氏は「虫歯の予防のために使うのは、ほぼ意味ないと思いますね」と明言し、口腔ケアにはやはり歯ブラシやフロスの機械的清掃が基本と強調した。



木村氏は「マウスウォッシュも薬の一つと捉えれば、薬って毒にも薬にもなるので、使いすぎだったり誤った使用は危険がありますね」と、マウスウォッシュを過度に頼る危険性を説明。その上で「市販されている多くのマウスウォッシュはよく考えられて作られているが、用法・用量を守って適度に使えば、ほとんど危険はない」と正しい使用を促した。



さらに、「バイオフィルムの機械的な除去が口腔衛生の基本。薬品に頼りすぎるのは良くないし、危険を伴う」とし、「どんな薬も作用と反作用があるので、程度を考えてやるといい」と注意を呼びかけた。具体的には、「毎度毎度歯ブラシの後に1日3回やり続けるなどの“やりすぎ”は問題を生じる可能性が高い」とし、「殺菌作用が強い製品の使いすぎは、口腔内の細菌バランスを乱し、ときには粘膜を傷めることがある」と語った。



また、木村氏は「口臭対策としての即効性は期待できるが、効果が切れればすぐに再燃する」と述べ、「歯周病の患者にはコンクールなど有効成分を含んだ製品を薄めてほどほどに使うのが良い」と推奨。ただし「マウスウォッシュはあくまで補助的なもので、1日1回ほど薄めて使えば十分。むしろ歯磨きの当て方やフッ素入り歯磨き粉の方が重要」と繰り返し強調した。



最後に「日常生活で毎回帰宅後にマウスウォッシュを使い続けるのは過剰」と述べ、「悩む場合は歯科医師に相談し、必要があれば市販品を試す程度で十分」とアドバイス。動画を締めくくるにあたり、「口臭予防のマウスウォッシュも、あんまり効果ないと思ってますね。ほどほどでいいんです」と視聴者へ優しく呼びかけた。