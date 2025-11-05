志田未来、約20年の時を経て再び“母”になる TBSドラマ『未来のムスコ』で主演決定「運命を感じました」【コメントあり】
俳優の志田未来（32）が、2026年1月スタートのTBSドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）で主演を務めることが5日、発表された。世間に大きな衝撃を与えたドラマ『14才の母〜愛するために 生まれてきた〜』（2006年・日本テレビ）から約20年の時を経て、再び“母”になる。
【画像】『未来のムスコ』書影
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコと、黒麦はぢめによる人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリーだ。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
本作で志田が演じるのは、自身と同名の主人公・汐川未来（しおかわ・みらい）。“定職なし、貯金なし、彼氏なし”２８歳の崖っぷちアラサー女性で、長年、俳優という夢を追い続けるも、いまだ日の目を見ず、バイト生活。30歳を目前に「夢を追い続ける自分」と「現実を受け入れる自分」の間で揺れている役どころだ。そんな未来の前に突如現れる、未来から来た息子・汐川颯太（しおかわ・そうた）を演じるのは、オーディションで約200人の中から選ばれた子役・天野優。連続ドラマへのレギュラー出演は本作が初となる。
ある夜、未来がいつものように一人暮らしの部屋でレモンサワー片手に自分の将来を案じていた、その時。激しい雷鳴とともに突如現れたのは、未来のことを「ママ」と呼ぶ小さな男の子…。 颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる未来。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。 その候補に浮上するのは全くタイプの違う3人の“まーくん”たち。未来と颯太の“まーくん”探しの波乱の日々が今、幕を開ける。
■志田未来コメント
原作を拝見し、物語全体からあふれる優しさや温かさを感じ、未来という役を演じさせていただけることをすごく光栄に思いました。自分と同じ名前の役を演じさせていただくことにも運命を感じましたし、この作品の未来を全力で愛してあげたいです。未来は本当にまっすぐでパワーがあって、太陽のような女の子。でも実は将来の夢や恋愛のことなど、いろいろな悩みを抱えている等身大のキャラクターでもあるので、その弱さと強さをしっかりと丁寧に演じていきたいです。
親子の物語でありながら、その息子は未来から来ていたり、パパを探していたりと、今までにないラブストーリーだなと思います。未来が颯太と出会うことで少しずつ変化していくその感情や、2人の関係性にも注目して、見守っていただけるとうれしいです。
