明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

０８：５０ 日・マネタリーベース

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

※インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：大林組<1802>，カルビー<2229>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，帝人<3401>，旭化成<3407>，アイカ工<4206>，エーザイ<4523>，コニカミノルタ<4902>，ＡＧＣ<5201>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，日本製鉄<5401>，エプソン<6724>，アズビル<6845>，シスメックス<6869>，全国保証<7164>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，ヤマハ発<7272>，メディパル<7459>，伊藤忠<8001>，三井物<8031>，ビプロジー<8056>，サンリオ<8136>，東武<9001>，川崎汽<9107>，ＪＲ九州<9142>，スカパーＪ<9412>，ＳＢ<9434>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※東証グロース上場：クラシコ<442A>



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS