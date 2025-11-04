外為サマリー：一時１５３円６０銭台まで軟化、米株価指数先物が時間外で下落 外為サマリー：一時１５３円６０銭台まで軟化、米株価指数先物が時間外で下落

４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円７３銭前後と前週末午後５時時点に比べ５７銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７６円９９銭前後と同１円４５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



日本政府が４日、日本成長戦略本部の設置を閣議決定し、財政拡張的な政策の遂行を巡る思惑が広がった。午前中は国内輸入企業によるドル買い・円売りの観測も相まって一時１ドル＝１５４円４０銭台まで上昇した。半面、片山さつき財務相が同日の閣議後の記者会見で、為替相場に関して、一方的で急激な動きがみられている、と述べた。財務相による円安けん制発言と受け止められて、ドル円相場には重荷となった。米株価指数先物は時間外取引で下落したほか、米長期金利も日本時間午後の時間外取引で低下した。日経平均株価は取引時間中の最高値を更新した後、午後に入り一時６００円を超す下げとなった。リスク選好ムードが一服するなかで、ドル買い・円売りポジションのアンワインドの動きが出て、ドル円は１５３円６０銭台まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１３ドル前後と同０．００５２ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS