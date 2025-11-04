新旧のマニアックでバラエティに富んだモデル

11月7〜8日に開催される『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』だが、追加出品車両と予想落札額が発表されたのでお知らせしよう。追加されたのは14台で、スーパーカーから軽自動車まで、新旧のマニアックでバラエティに富んだモデルが用意された。

【画像】『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』開催！新旧バラエティに富んだ26台を全車紹介 全200枚

今回の『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』には、最終的に26台が出品される。希少なワンオフモデルである『ミケロッティ・レーザー』に加え、『日産 GT-R50 by イタルデザイン』や人気の『ハコスカ2000GT-R』、『フェアレディZ432』も追加された。



11月7〜8日に開催される『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』。 BHオークション

このほかスーパーGTを闘った『マクラーレン720GT3』や、『ランチア・フルビア・クーペ1600HF』、『ジャガーEタイプ』、アストンマーティンは『DB6』と『DB7 GTA』を用意。さらには懐かしの『スバル360ヤングSS』やフォードの『ピックアップF-1』、『BMW M3サーキット仕様』とバラエティに富んだモデルが並ぶ。

『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』出品車

なお、下記リストにある車名の後の金額は、主催者が発表した落札予想価格となる。またLot.1、10、19の車両は最低落札額の設定はなく、入札した最高金額で落札できる。

Lot.1 1994年BMW M3（E36）サーキット仕様 100-120万円 最低落札価格なし

Lot.2 1966年アストン マーティンDB6Mk.1 3200-3400万円

Lot.3 1969年ロータス・エランS4FHC“ブラック・バッジ” 650-700万円

Lot.4 1974年スバッロ328 550-650万円

Lot.5 1971年ミケロッティ・レーザー 2400-2600万円

Lot.6 1952年フォードF-1 850-950万円

Lot.7 1995年三菱ランサー・エボリューションIII 330-380万円

Lot.8 1999年トミーカイラR-Z（日産スカイラインGT-R VスペックBNR34） 9500-1億1500万円

Lot.9 2002年モーガン・エアロ8シリーズ1 1050-1250万円

Lot.10 1971年フォルクスワーゲン・カルマン・ギア 180-250万円 最低落札価格なし

Lot.11 1949年ブリストル400 500-650万円

Lot.12 2024年日産GT-R50 by イタルデザイン 1億5500-1億6500万円

Lot.13 2019年マクラーレン720GT3 スーパーGT参戦車 3300-3600万円

Lot.14 1987年ポルシェ911ターボ（タイプ930） 2200-2300万円

Lot.15 2023年BMW M850i xDriveグランクーペ（ジェフ・クーン） 2300-2450万円

Lot.16 1970年ランチア・フルビア・クーペ1600HF 500-600万円

Lot.17 1966年ジャガーEタイプS1ロードスター・コンバージョン 1300-1500万円

Lot.18 1932年MG J2（K3マグネット・コンバージョン） 600-700万円

Lot.19 2003年アストン マーティンDB7GTA 550-600万円 最低落札価格なし

Lot.20 1970年日産スカイライン2000GT-R（KPGC10） 4900-5100万円

Lot.21 1970年日産フェアレディZ432 3400-3600万円

Lot.22 1985年アルピナB9 3.5クーペ（E24） 1500-1600万円

Lot.23 1932年MG J2 650-750万円

Lot.24 1969年スバル360ヤングSS 200-240万円

Lot.25 2023年ポルシェ718ケイマンGT4RS 2000-2100万円

Lot.26 ダイハツ・シャレード（1993年サファリ・ラリー#19） 750-900万円



新旧バラエティに富んだ26台が出品される。 BHオークション

オークションは11月8日16時スタート

会場となる『シティサーキット東京ベイ』は、ゆりかもめ線の青海駅に隣接し、りんかい線の東京テレポート駅からは徒歩4分とアクセスの良さが特徴。

スケジュールは11月7日が10:00から19:00までプレビュータイムとされ、8日も10:00からプレビュータイムが設けられる。その後16:00からオークションがスタートする予定。



オークションは11月8日の16:00からスタート予定となる。 BHオークション

オークションの最新情報や車両の詳細、参加方法については公式ホームページで確認を。