新旧のマニアックでバラエティに富んだモデル

11月7〜8日に開催される『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』だが、追加出品車両と予想落札額が発表されたのでお知らせしよう。追加されたのは14台で、スーパーカーから軽自動車まで、新旧のマニアックでバラエティに富んだモデルが用意された。

今回の『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』には、最終的に26台が出品される。希少なワンオフモデルである『ミケロッティ・レーザー』に加え、『日産 GT-R50 by イタルデザイン』や人気の『ハコスカ2000GT-R』、『フェアレディZ432』も追加された。


11月7〜8日に開催される『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』。    BHオークション

このほかスーパーGTを闘った『マクラーレン720GT3』や、『ランチア・フルビア・クーペ1600HF』、『ジャガーEタイプ』、アストンマーティンは『DB6』と『DB7 GTA』を用意。さらには懐かしの『スバル360ヤングSS』やフォードの『ピックアップF-1』、『BMW M3サーキット仕様』とバラエティに富んだモデルが並ぶ。

『BHオークション at シティサーキット東京ベイ』出品車

なお、下記リストにある車名の後の金額は、主催者が発表した落札予想価格となる。またLot.1、10、19の車両は最低落札額の設定はなく、入札した最高金額で落札できる。

Lot.1　1994年BMW M3（E36）サーキット仕様　100-120万円　最低落札価格なし
Lot.2　1966年アストン マーティンDB6Mk.1　3200-3400万円
Lot.3　1969年ロータス・エランS4FHC“ブラック・バッジ”　650-700万円
Lot.4　1974年スバッロ328　550-650万円
Lot.5　1971年ミケロッティ・レーザー　2400-2600万円
Lot.6　1952年フォードF-1　850-950万円
Lot.7　1995年三菱ランサー・エボリューションIII　330-380万円
Lot.8　1999年トミーカイラR-Z（日産スカイラインGT-R VスペックBNR34）　9500-1億1500万円
Lot.9　2002年モーガン・エアロ8シリーズ1　1050-1250万円
Lot.10 1971年フォルクスワーゲン・カルマン・ギア　180-250万円　最低落札価格なし
Lot.11 1949年ブリストル400　500-650万円
Lot.12 2024年日産GT-R50 by イタルデザイン　1億5500-1億6500万円
Lot.13 2019年マクラーレン720GT3　スーパーGT参戦車　3300-3600万円
Lot.14 1987年ポルシェ911ターボ（タイプ930）　2200-2300万円
Lot.15 2023年BMW M850i xDriveグランクーペ（ジェフ・クーン）　2300-2450万円
Lot.16 1970年ランチア・フルビア・クーペ1600HF　500-600万円
Lot.17 1966年ジャガーEタイプS1ロードスター・コンバージョン　1300-1500万円
Lot.18 1932年MG J2（K3マグネット・コンバージョン）　600-700万円
Lot.19 2003年アストン マーティンDB7GTA　550-600万円　最低落札価格なし
Lot.20 1970年日産スカイライン2000GT-R（KPGC10）　4900-5100万円
Lot.21 1970年日産フェアレディZ432　3400-3600万円
Lot.22 1985年アルピナB9 3.5クーペ（E24）　1500-1600万円
Lot.23 1932年MG J2　650-750万円
Lot.24 1969年スバル360ヤングSS　200-240万円
Lot.25 2023年ポルシェ718ケイマンGT4RS　2000-2100万円
Lot.26 ダイハツ・シャレード（1993年サファリ・ラリー#19）　750-900万円


新旧バラエティに富んだ26台が出品される。    BHオークション

オークションは11月8日16時スタート

会場となる『シティサーキット東京ベイ』は、ゆりかもめ線の青海駅に隣接し、りんかい線の東京テレポート駅からは徒歩4分とアクセスの良さが特徴。

スケジュールは11月7日が10:00から19:00までプレビュータイムとされ、8日も10:00からプレビュータイムが設けられる。その後16:00からオークションがスタートする予定。


オークションは11月8日の16:00からスタート予定となる。    BHオークション

オークションの最新情報や車両の詳細、参加方法については公式ホームページで確認を。