¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

ºÇ¿·¤ÎYouTubeÆ°²è¡Ø¤Ê¤¼Ãæ¹ñEV¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÇÇä¤ë¤Î¤«¡©ÆüËÜ¤ÎÈÎÇä¹½Â¤¤Î¸Â³¦¤ò²òÀâ¡Ù¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÏÃÂê¤ÎÊóÆ»¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¤¥ª¥ó¤¬¡¢BYD¤ÎEV¥«ー¤ò¡Ö´ü¸Â¸ÂÄê¤Î´ë²è¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤È¹ØÆþ·ÀÌó¤ÎÃç²ð¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ìÉôÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÄûÀµ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊóÆ»¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡ÖBYD¤ÈÏ¢·È¤·¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤ËÈÎÇäµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡×»Ý¤ÎÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÈÎÇä¹½Â¤¤ÈBYD¤ÎEV¥«ーÀïÎ¬¤ÎÁêÀ­¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸¡¾Ú¤·¤¿¡£

Åö½é¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¾ïÀßµòÅÀ¤äÄ¹´ü»²Æþ¤òÈÝÄê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢²áÇ®¤·¤¿¼õ¤±»ß¤á¤Ë¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤Ï¥Ç¥£ー¥éーÃæ¿´¤ÎÀß·×¤Ç¤¢¤ê¡¢³¹¤ËÌÖ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥£ー¥éー¤òÄ¥¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡ÖËÉÇÈÄé¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢³¤³°Àª¤Î»²Æþ¥³¥¹¥È¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£²áµî¤Ë¿»Æ©¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥éーÏ¢·È¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥£ー¥éーÌÖ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Tesla¤¬ÆüËÜ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¹½Â¤¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ò³°¤¹¤ÈµÄÏÀ¤Ï¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¡£

¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢BYD¤¬Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ï·Ú»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡Ö¤Þ¤º¸«¤»¤ë¡¦¿¨¤ì¤µ¤»¤ë¡×¡£Ç§ÃÎ¤Îºþ¤ê¹þ¤ß¤Ë¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¼«Æ°¼Ö¤è¤êÁ°¤ËÅÅÆ°¥Ð¥¹¤ÇÂç½ñ¤­¤Î¥í¥´¤ò³¹¤ËÁö¤é¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÛµ¯¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¥âー¥ë½ÐÅ¸¤Ë¤â¤³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥âー¥ëÍèË¬¼Ô¤Î¾ÃÈñÃ±²Á¤Ï¿ôÀé±ß～¿ôËü±ßÂÓ¤¬Ãæ¼´¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â³ÛÂÑµ×ºâ¤Î°Õ»×·èÄê¤ÈÆ°Àþ¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë³ú¤ß¹ç¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤³¤òÀß·×¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÜ¿¨¤Ç½ª¤ï¤ë¡£

À®¸ù¤Î¸°¤ÏÌÀ²÷¤Ç¤¢¤ë¡£Íè¾ì¼ÔÂ°À­¤È¼Ö¼ï¡¦²Á³ÊÂÓ¤Î°ìÃ×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸«¤ë¢ª¿¨¤ë¢ª»î¾è¢ª·ÀÌó¡×¤òÂÚºß2»þ´ÖÁ°¸å¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ëÆ³Àþ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜÆÃÍ­¤Î·üÇ°¤â½Å¤¤¡£¹ØÆþÁ°¤ÎÀìÌçÁêÃÌ¤È¹ØÆþ¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¥âー¥ë½ÐÅ¸¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÃ´ÊÝ¤Ç¤­¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥£ー¥éー¤Ë¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯ÀâÌÀ¤ÈÀ°È÷¡¦ÊÝ¾Ú¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢½é´ü¸ÜµÒ¤ÎÉÔ°Â¤Ï²ò¤±¤Ê¤¤¡£½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Î¶¯¤ß¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¡£½¼ÅÅÂÚºß¤ò¾¦ÃÌÆ³Àþ¤ËÀÜÂ³¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢ÀÜ¿¨»þ´Ö¤ò¼«Á³¤Ë±ä¤Ð¤»¤ë¡£³è¤«¤»¤ë»ñ»º¤Ï¤¢¤ë¡£

Áí¤¸¤Æ¡¢Ã»´ü¤Ç¤ÏµÕÉ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¤Ï²ÄÇ½À­¤¬»Ä¤ë¡£EV¤ÈÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î²ûµ¿¤¬º¬¶¯¤¤ÆüËÜ¤Ç¡¢BYD¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÏª½Ð¢ª¸¡¾Ú¢ª²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Î¥âー¥ë¤ÇÃ¯¤Ë²¿¤ò¸«¤»¡¢¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÉÔ°Â¤ò½èÍý¤¹¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÆ³Àþ¤ÎÍ×·ï¤ÏÆ°²èÆâ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢EVÈÎÇä¤Î¸½¾ìÊÑ²½¤ÈÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¹½Â¤¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:11

¥¤¥ª¥ó¤ÎÄûÀµÈ¯É½¤È¡Ö¸ÂÄêÅª¤ÊÅ¸¼¨¡¦Ãç²ð¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
01:57

ÆüËÜ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ãæ¿´¹½Â¤¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ÌÖ
03:30

BYD¤Î¥â¡¼¥ëÀïÎ¬¡áÇ§ÃÎ¤Îºþ¤ê¹þ¤ß¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤
08:30

À®¸ù/¼ºÇÔ»öÎã¤«¤é¸«¤ë¥«¥®¤ÏÆ³ÀþÃ»½Ì¤ÈÂ°À­°ìÃ×

