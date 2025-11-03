¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ÆÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ä·ë¶É»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«
¶¯ÎÏ¤Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¡Ö²á¿©Ç¾¡×¤Ë
¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¾·×¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Û¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤òÇã¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
15Ç¯¤Ç2000¿Í¤ÎÈîËþ´µ¼Ô¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿©Íß¤Î¹¶Î¬½ñ ¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥½¥ó°å»Õ¡ÊDr. Andrew Jenkinson¡Ë¤Ï¡¢¿©Íß¤ËÉé¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼«À©¿´¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¿©Íß¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÍÈ¤²Êª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ç¾¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¡Ö²á¿©Ç¾¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£
Ì¾Ìç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸ÉÂ±¡¤ÎÈîËþ¡Ê¸ºÎÌ¡Ë³°²Ê¤Î¸½Ìò³°²Ê°å¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Û¡¼¥Þ¡¼¥È¥óÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó°ìÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤ÈîËþ¼£ÎÅÉÂÅï¤ÎÀßÎ©¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¸½ºß¤ÏNHS¡Ê¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ë½¾»ö¡¢Æ±»þ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó»äÎ©ÉÂ±¡¤ÎÈîËþ³°²ÊÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤â·óÇ¤¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼°å»Õ¤¬¡ÖÈîËþ²Ê³Ø¡Ê¥á¥¿¥Ü¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤È¡Ö¸ºÎÌ¤ÎÈë·í¡×¤òÄÖ¤Ã¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÊÆ±ÑAmazon¤Ç1400·ï¤Î¡ú5É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ã»´üÏ¢ºÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¤Ê¤¼¿Í¤ÏÂÀ¤ë¤Î¤«¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢ÂÀ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ë
¡¦¤Ê¤¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ê¤·¤«¤â¸µ¤ÎÂÎ½Å¤è¤êÁý¤¨¤ä¤¹¤¤¡Ë
¡¦¤É¤¦¤·¤¿¤é¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¿©¤ÙÊª¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë
¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤³¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼À©¸Â¤Ê¤É¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¿©Íß¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤·¡¢Âå¼ÕÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢Áé¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤·¤«¤âÂÎ¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÎ½Å¤ÎÀßÄêÃÍ¡Ê¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¾å¤²¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤âÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼°å»Õ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÈîËþ´µ¼Ô¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµß¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£
Ï¢ºÜºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÁé¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢·ë¶É²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ÏBMI35°Ê¾å¤ÎÄ´ººµÏ¿¤¬¤Ê¤¤
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼°å»Õ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸ºÎÌ¼ê½Ñ¤ÎÌ¾°å¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ß¤ÈÄ²¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÆÆ¤ÊÈîËþ´µ¼Ô¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë°ß¥Ð¥ó¥É¤ä°ßÆâ¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¢³Ü´Ö¸ÇÄê¡¢Ä²¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼°å»Õ¤¬»Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¾õ°ßÀÚ½ü½Ñ¡×¤È¡Ö°ß¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½Ñ¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¿©ÍßÁý¿Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥°¥ì¥ê¥ó¤äËþÊ¢´¶¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëPYY¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤À°ß¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©Íß¤ò»Ê¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë°å»Õ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê½Ñ¸å¤Î´µ¼Ô¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î¾å¾º¤äÌÔÎõ¤Ê¡Ö¿©Íß¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç°å»Õ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ê½Ñ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÈîËþ¾É¤ä¥ì¥×¥Á¥óÄñ¹³À¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¶·¿ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤â¡¢²áÂÎ½Å¤ä½é´ü¤ÎÈîËþ¤Ë¤Ï´«¤á¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½ÅÆÆ¤ÊÈîËþ¾É¤È¤µ¤ì¤ëBMI35°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤«¤ÎÄ´ºº¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¡ö1¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½ÅÆÆ¤ÊÈîËþ´µ¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Ë½»¤à¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ë¡×¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤ËÍýÁÛ¤ÎÂÎ½Å¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ²²î¾õÂÖ
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¼íÎÄ¤«¤éÇÀ¹Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¹©¶È²½¤·¡¢¿©¤ÙÊª¤â¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é²Ã¹©¿©ÉÊ¤¬Â¿¤¯ÀÝ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤Ëµ²²î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¤²¤µ¤»¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼°å»Õ¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀµ¤¹¤¿¤á¤Î¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢²áµî¤Ë¤ÏÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¡ÖÀ¾ÍÎ¤Î¿©»ö¡×¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¡£
ÈîËþÎ¨¤¬¾å¾º¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î»Ø¿Ë¡¢¥Þ¥¯¥¬¥ô¥¡¥óÊó¹ð¤³¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿©»öÌÜÉ¸¡×¡Ê¡ö2¡Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1977Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ø¿Ë¤³¤½¤¬¡¢ÈîËþÌ¢±ä¤Î¸¶°ø¤À¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼°å»Õ¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ø¿Ë¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¡¢ËÜ½ñ¤è¤êÈ´¿è¤¹¤ë¡£
¡Ö¿©½¬´·¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃø¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ê¥Ð¥¿¡¼¤ä¥é¡¼¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ËË°ÏÂ»éËÃ»À¤ò¡¢ÌÊ¼Â¡¢¥Ù¥Ë¥Ð¥Ê¡¢ºÚ¼ï¡Ê¥¥ã¥Î¡¼¥é¡Ë¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÌý¤Ë´¹¤¨¤¿¤³¤È¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿¢ÊªÌý¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢1970Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÌó6¥¥í¤«¤é2009Ç¯¤ÎÌó28¥¥í¤Ø¤ÈÇúÁý¤·¤¿¡£3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÁý²Ã¤À¡£
¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤«¤ï¤ë¡Ø¤è¤ê°ÂÁ´¡Ù¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤Î¤¬¡¢È¾¸ÇÂÎ¤Î¿¢ÊªÌý¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤À¡×
Åö»þ¡¢É®¼Ô¤Ï¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¸Ç¤¯¤ÆÅÉ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ð¥¿¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Ç¤âÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖÆ°ÊªÀ¤è¤ê¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅÉ¤ê¤¿¤¯¤ê¡¢Æ±¤¸º¢¤Ë½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤¿¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¤À¤ó¤Ê¤ËÁá»à¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È»þ¡¹SNS¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¤ë¤Ù¤¡Ö»éËÃ»À¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿
Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¿¢ÊªÌý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾®Çþ¤È¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤òÂçÎÌ¤ËÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÇÀÌ³¾Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë1980Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÍÎ¤Î¿Í¡¹¤Î¾®Çþ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯´Ö45¥¥í¤«¤é54¥¥í¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÀºÀ½¤·¤¿¾®Çþ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃÍ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃÍ¤ÏÂÎ½Å¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È·èÄê¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê1980Ç¯Âå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÈîËþµÞ¿Ä¾Á°¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡¦¿¢ÊªÌý¤ÎÁý²Ã
¡¦¹òÊª¤ÎÁý²Ã
¡¦²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÁý²Ã
¤Ç¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¿©»ö¤«¤é²¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢»éËÃ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»éËÃ¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃùÂ¢°Ê³°¤Î¡¢½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÆÉ¤á¤Ð¡¢»éËÃ¤òÇÓ½ü¤¹¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
»éËÃ¤Ï´÷¤à¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¤ó¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÁª¤Ö¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»éËÃ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥Ð¥¿¡¼¡¢¥é¡¼¥É¡¢¥Á¡¼¥º¡¢Æù¤äµû¤Î»é¤Ê¤É¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò´Þ¤ß¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¡Ö¿´Â¡¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹¡×¤È¿©Âî¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡ÖË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼¼²¹¤Ç¤Ï±ÕÂÎ¡¢ÎäÂ¢¤¹¤ë¤È¶Å¸Ç¤¹¤ë¡Ö°ì²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¡¢¼¼²¹¤Ç¤âÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤â±ÕÂÎ¤Î¡ÖÂ¿²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¿²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥á¥¬»éËÃ»À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÆÃ¼ì¤Ê»éËÃ»À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏÍÕÎÐÂÎ¤ò»ý¤ÄÎÐ¿§¿¢Êª¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤àÁð¿©Æ°Êª¡¢Êá¿©¤¹¤ëÆù¿©Æ°Êª¤Ë¤è¤ë¿©ÊªÏ¢ºÜ¤«¤éÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥ª¥á¥¬3¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÍÕ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ï»Ò¤ò¿©¤¹Æ°Êª¤ä¡¢¼ï»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥á¥¬6¡£
¥ª¥á¥¬3¤È6¤Ï¡¢Â¾¤Î»éËÃ»À¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·ò¹¯¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤¿¤á¡¢¡ÖÉ¬¿Ü»éËÃ»À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅßÌ²Á°¤ËÃß¤¨¤ë¡Ö¥ª¥á¥¬6¡×
¤è¤¯»÷¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤Î»éËÃ»À¡¢¤±¤ì¤É¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ò°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³ä°¦¤·¤Æ·ëÏÀ¤òµÞ¤²¤Ð¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀÝ¼è³ä¹ç¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢80Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÈîËþÁý²Ã¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¸½ÂåÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¡¢¿©Íß¤ÈÂÎ½ÅÄ´Àá¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥á¥¬6¤ÎÈæÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À!!
¤³¤ÎÀâ¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÎÏ¤Ê»öÎã¤ò¡¢ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¿©¤ÙÊª¤«¤éÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥ª¥á¥¬3¤È6¤ÎÎÌ¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡£²ê¿á¤¤Î½Õ¡¢¿©»ö¤ÇÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ª¥á¥¬3¤À¡£½©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÕ¤¬Íî¤Á»Ï¤á¡¢¼ï»Ò¤ä¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤¬ËÉÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥ª¥á¥¬6¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
Æ°Êª¤Î¹ÔÆ°¤äÀ¸ÂÖ¤Ï¡¢Åß¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ÷¤¨¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡£½©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüº¹¤·¤â¼¡Âè¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ä¶Æâ¤Î¿©Êª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÎÌ¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£´¨¤¤Åß¤Î´Ä¶²¼¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¿©Êª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¶¡µëÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¡¢Æ°Êª¤Ï½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
ÈÕ²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¿©Êª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê´Ö¤Ë¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ï¤ªÊ¢¤Ë±Â¤òÃù¤á¤³¤ß¡¢¡ØÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡Ù¤òËþÇÕ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢Åß¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËºÇÅ¬¤È»»½Ð¤·¤¿ÎÌ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ò¥°¥Þ¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¼êÃÊ¤â¹Ö¤¸¤ë¡£ÅßÌ²¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹¤ò²¼¤²¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÂå¼ÕÎ¨¤â²¼¤²¤ë¤Î¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
´Ä¶¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ï¥·¥Þ¥ê¥¹¤À¡£½©¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼ê¤ËÆþ¤ë±Â¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê¥Ù¥ê¡¼Îà¤Ï¸º¤ê¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤¬Áý¤¨¤ë¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¥·¥Þ¥ê¥¹¤ÎºÙË¦Ëì¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥á¥¬»éËÃ»À¤ÎÈæÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤·¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤ò¹ð¤²¤ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¡×
´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤«¤é²òÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ
¤³¤ì¤Ï¡¢ÅßÌ²Æ°Êª¤Î¥ª¥á¥¬»éËÃ»À¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¸¦µæ¤ÎÎã¤Ç¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î´Ä¶Åª¤ÊÍ¶°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö¥ª¥á¥¬6¤ËÈæ¤·¤Æ¥ª¥á¥¬3¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈîËþ¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï¡¢¤Þ¤À¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼°å»Õ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀâ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÈîËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¿»ö¾Ý¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿ÈîËþ¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤É¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤â¤Î¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÂÎ½Å¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ê¼ò¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°û¼ò¤Î½¬´·¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤¬ÈîËþ¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¥Á¡¼¥º¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤Î¿©½¬´·¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ËÈîËþ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ê¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ª¡Ë¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿Äã¥«¥í¥ê¡¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢Äã»éËÃ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢ÄãÅü¼Á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ã¥Æ¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê½µ5ÆüÉáÄÌ¿©¤Ç2ÆüÀ©¸Â¿©¤Ë¤¹¤ë¡¢1Æü¤Î¤¦¤Á8»þ´Ö¿©¤Ù16»þ´Ö¤Ï¤Û¤ÜÀä¿©¤Ê¤É¡Ë¤Î¸ú²Ì¡Ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÁé¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áé¤»¤¿¸å°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡Ë¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ½Å¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê3¿©¤òÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï²¿¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤ÎÌý¤ÏÈò¤±¡¢ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
