しまむらの冬インナーが進化♡「FIBER HEAT」シリーズで暖かく快適に

寒さが厳しくなる季節に欠かせないのが、肌ざわりも暖かさも両立したインナー。しまむらが展開する「CLOSSHI（クロッシー）」の人気シリーズ「FIBER HEAT（ファイバーヒート）」から、今季も新作が登場しました。化粧品由来成分を配合した「モイストタイプ」と、天然素材のぬくもりを感じる「コットンタイプ」の2ラインで、男女ともに快適な冬をサポートします♡

しまむらから登場！しっとり保湿の「モイストインナー」

【メンズライン】



価格：979円（税込）～

アイテム：半袖V首・丸首、長袖V首・丸首、ロングタイツ

サイズ：S～3L（※色・種類により異なります）

機能：保湿、吸湿放湿、抗菌防臭、静電防止、ストレッチ、部屋干し臭軽減

【レディースライン】



価格：979円（税込）～

アイテム：ラウンドネック3分袖・5分袖・8分袖、クルーネック長袖、くるぶし丈ボトム

サイズ：S～5L（※色・種類により異なります）

機能：保湿、吸湿放湿、抗菌防臭、静電防止、ストレッチ、部屋干し臭軽減

「FIBER HEAT あったかモイストインナー」は、薄手でもしっかり暖かく、肌にやさしいしっとりとした着心地が特徴。

化粧品由来成分を配合し、保湿性をキープしながらなめらかな肌ざわりを実現しています。

さらに今年は「ワキ汗臭」対策機能を新搭載。吸湿放湿・抗菌防臭・静電防止など多機能で、日常使いから通勤インナーまで幅広く活躍。

環境にも配慮し、レーヨン繊維を使用しているのもポイントです♪

しまむらで叶う、やわらかな「コットンインナー」

【メンズライン】



価格：979円（税込）～

アイテム：半袖V首・丸首、長袖V首・丸首、ロングタイツ

サイズ：S～3L（※色・種類により異なります）

機能：裏起毛、抗菌防臭、ストレッチ、部屋干し臭軽減

【レディースライン】



価格：979円（税込）～

アイテム：ラウンドネック3分袖・5分袖・8分袖、クルーネック長袖、くるぶし丈ボトム

サイズ：S～5L（※色・種類により異なります）

機能：裏起毛、抗菌防臭、ストレッチ、部屋干し臭軽減

「FIBER HEAT あったかコットンインナー」は、天然素材の綿に「天然オイル成分」を配合。暖かさに加え、ふんわりとやわらかい肌ざわりを実感できます。

こちらも「ワキ汗臭」対策が進化し、裏起毛素材でしっかりぬくもりをキープ。肌への刺激を抑えたやさしい着心地は、敏感肌さんにもおすすめです♡

環境に優しいオーガニックコットンを使用しており、心も体もあたたかく包み込みます。

冬を快適に過ごすなら「FIBER HEAT」♡

寒い日もあたたかく過ごしたい、でも着ぶくれはしたくない--そんな願いを叶える「FIBER HEAT」シリーズ。

しっとり保湿のモイストタイプと、自然派のコットンタイプ、どちらも機能性と快適さを兼ね備えた自信作です。

全国のファッションセンターしまむらで手軽に手に入るこの冬の定番インナーで、毎日をもっと快適に、もっとあたたかく過ごしてみませんか？♪