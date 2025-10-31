「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」（テレビ朝日系）の“加地先生”など、名バイプレーヤーで知られる勝村政信（62＝写真）の“不倫疑惑報道”が波紋を広げている。女性セブン11月6日号が報じたもので、勝村は知人の紹介で知り合った30代の女性経営者A子さんと、昨年12月から《深い関係に陥った》という。

【もっと読む】俳優・勝村政信さんの胸に突き刺さった 北野武からの一言

勝村には30年ほど連れ添った同い年の元モデル妻がいて、今年の夏に結婚したばかりの溺愛する一人娘がいる。同誌によると、A子さんも当初は勝村が既婚であることを理由に断っていたというが、勝村は「妻とは離婚調停中」「15年以上別居期間があるから、不貞にあたらない」などと猛アプローチしたそうだ。

確かに週刊女性が2010年11月に、勝村が妻子と別居中と報じているので、15年という期間は符合する。本人も別居の事実を認めていた。そして勝村は今回、女性セブンの取材に対してA子さんとの交際の事実を認め、将来は結婚も考えていたと答えている。

「まあ、勝村さんは惚れっぽいし、押しが強いんですよね」と、ある芸能プロ関係者はこう続ける。

「そもそも奥さんとのなれ初めからしてそうで、モデルの仕事をしていた彼女が28歳の時、友人の紹介で勝村さんと初めて会ったその日から、一緒に暮らし始めたそうです。勝村さんの一目惚れで、『帰らないで』と奥さんを自宅に引き留めて、その4カ月後に結婚したんだとか」

それが1990年ごろの話だそうで、結婚20年の2010年に別居報道。別居15年で不倫疑惑報道という流れだ。

「別居の理由は“性格が合わないから”とのことですが、ただ、離れて暮らすことで、逆に関係は良好になったとも。一人娘が行き来できる距離で別居を始めて、夫婦仲は悪くない、むしろ良いぐらいなんて話も耳にしていたんですが……還暦も過ぎて、今さら『離婚調停中』というのも、ちょっとだけ不思議な感じがするんですよね」（前出の芸能プロ関係者）

2018年に亡くなった女優の樹木希林さんも、翌19年に亡くなった歌手の内田裕也さんと結婚2年足らずで別居したが、結局、最期まで“別居婚”を貫いている。「あくまで一般論ですけど」と、結婚情報サービス会社マネジャーがこう明かす。

「子供が成人するまで、結婚するまで、離婚しないと期限を決めている別居夫婦は珍しくありません。そのうち財産分与などの手続きが面倒になって、そのまま離婚しないケースもままある。勝村さんは娘さんを勤め先まで車で送り届けるほど溺愛していたそうですし、もしかしたら娘さんの結婚が決まったことが“きっかけ”になったのかもしれません」

日本を代表する名バイプレーヤーが、離婚をエサに女性を釣るような下手な芝居を打つとは思えない。

◇ ◇ ◇

勝村政信がバラエティー番組に出るようになったのは北野武のひと言が……下にある■関連記事【もっと読む】をお目通しください。