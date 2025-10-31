最近、「チームで仕事をする」ことが増えていませんか？ 自社の前例が通用しない現代において、他社、地域、行政など、他者と協力して答えを出すやり方にシフトする企業が増えています。一方で、価値観や背景のすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。

「立場やお金の力で人を動かすことは、正しいチームプレーではありません」

そう語るのは、組織開発の専門家である沢渡あまねさんと、デザイン経営の研究者・実務家である下總良則さん。400以上の組織やチームを見てきたふたりは、「他者と協力して結果を出せる人たちには共通する行動法則がある」と言います。それをまとめたのが、書籍 『チームプレーの天才』 です。これまで言語化されてこなかった「チームプレー」のコツを、具体的な93の技術として紹介。発売前から話題の同書から、内容の一部を紹介します。

進め方の「型」を最初に決めておく

所属組織や背景が異なる人たちと組んで活動するとき、フレームワークなき活動は何かと危険です。

リーダーの属人的なやり方や、メンバー各人のやり方でものごとが進むことになり、噛み合わない、わかり合えない、引き継げないなどのトラブルが発生します。

・コミュニケーションの仕方や手段

・プロジェクトの進め方

・意思決定の仕方

最低限これらについては、チームプレーを始めるにあたって「型」を決めておきましょう。

汎用的なものを活用するのでも、自分たちで独自に作って合意したフレームワークを用いるのでもいいでしょう。

たとえばプロジェクトマネジメントのフレームワークであれば、PMBOK（R）などが代表例として挙げられます。

「自分たちのやり方」を押し付けない

複数の企業間や地域間の共創でものごとを進める場合は、自社のやり方や用語が自分たちの業界や地域独自のローカルルールや「方言」ではないかどうか疑う姿勢も必要です。

その上で、間違っても自分たちの常識を相手に一方的に押し付けたり、相手を「非常識な人」扱いしたりしないように注意してください。共創関係で進める上での鉄則です。

意外と見落としがちなのが、コミュニケーションの「手段」への気遣い。

自社にとって使い勝手の良い、もしくはデフォルトになっている手段を社外の関係者にも強制してしまい、うまくいかないことがあります。

対面はもちろん、電話やメールを中心としたコミュニケーションも、時間や場所の制約がある人たちの心地よい参画を妨げる可能性があります。

個々人の事情も踏まえ、その活動やプロジェクトを進める上でのコミュニケーション手段を決めておきましょう。

Slack、Discord、Facebookメッセンジャーなど、オンラインかつグループでやり取りできるツールも駆使したいところ。

メンバー全員で資料やスケジュールの共有・管理が発生しそうな場合は、Googleの各種サービスやBoxなどを活用するのもいいでしょう。

ただし、Facebookは本人のプライベート情報と密連携になり、かつAIの誤動作により突然アカウントが停止されるなどのトラブルも散見されるため、プライベートと仕事を切り離したいと考えるメンバーには不向きでしょう。

プライベートと完全に切り離して活用しやすいツールを選ぶ配慮もお忘れなく。

その活動やプロジェクト、およびそれぞれのツールの特性を踏まえて、コミュニケーション手段を選択し切り替えていきましょう。