猫が「亡くなる前」にしてあげたいこと4選

1.痛みの緩和と体調管理

愛猫が穏やかに最期を迎えるために、痛みの緩和は最も重要なケアのひとつです。猫は痛みを我慢する傾向があり、鳴き声や動きで訴えないことが多いため、私たちが些細なサインを見逃さないように注意してあげてください。

獣医師と密に連携を取り、緩和ケアや終末期医療について話し合い、愛猫の痛みを取り除く薬（鎮痛剤など）の投与を検討しましょう。

また、体力が低下しているため、食事は無理に食べさせるのではなく、少量ずつ嗜好性の高いものを与えたり、シリンジなどで水分補給を補助したりするなど、QOL（生活の質）を最優先にした体調管理を行います。

体が清潔に保たれるよう、排泄の補助や、優しく体を拭いてあげる衛生ケアも欠かせません。

2.安心できる環境と整備

猫にとって、見慣れた自宅で過ごすことは最大の安心に繋がります。亡くなる時期が近づくと、猫は静かで落ち着ける場所を求める傾向があるため、人の出入りが少なく、慣れた匂いのある寝床を用意してあげましょう。

温度や湿度についても、寒すぎたり暑すぎたりしないよう、愛猫が最も快適に感じるよう細やかに調整することが重要です。

また、自力で動き回ることが難しくなる場合を想定し、フードや水、トイレを愛猫の寝床のすぐ近くに配置し、排泄や飲水にストレスを感じさせないよう工夫します。

猫が高いところから落ちたり、段差でつまずいたりしないよう、安全に配慮したバリアフリーな環境を整えることで、愛猫の不安を和らげ、心穏やかに過ごせるようにサポートしてあげてください。

3.穏やかなスキンシップ

最期の時間が近づいても、優しく触れ合うスキンシップは、愛猫に大きな安心感と愛情を伝えることができます。猫が嫌がらない範囲で、そっと撫でたり、抱っこしたり、ただそばに寄り添ってあげるだけで十分です。

特に聴覚は最後まで残ると言われているため、愛猫の名前を呼んだり、「ありがとう」「大好きだよ」といったポジティブで穏やかな言葉を優しく語りかけてあげましょう。

この時、飼い主自身が不安な気持ちでいると猫にも伝わってしまうため、なるべく笑顔で接することを心がけてください。

無理のない範囲での穏やかな触れ合いは、愛猫にとって最期の幸せな思い出となり、飼い主にとっても後悔を減らすかけがえのない時間となります。

4.感謝の気持ちを伝える

愛猫が旅立つ前に、これまでの感謝の気持ちを伝えることは、私たち飼い主の心の整理においても非常に大切です。

愛猫と出会ってからの楽しかった思い出を心の中で振り返りながら、感謝の言葉を繰り返し伝えてあげましょう。

「うちに来てくれてありがとう」「たくさんの幸せをありがとう」といった、ポジティブなメッセージが、愛猫に深い愛情と安心感となって届きます。

最期の瞬間がいつ訪れても「伝えるべきことは伝えた」と思えるように、後悔のないよう精一杯の愛情を表現してください。

これは愛猫への最期の贈り物であると同時に、後に飼い主がペットロスを乗り越えるための大切な心の財産となります。

飼い主が大切にすべき心の準備

愛猫の死を受け入れることは容易ではありませんが、残された時間を大切にするために、飼い主自身の心の準備も必要不可欠です。

まず、延命治療を続けるのか、緩和ケアに専念するのかといった医療方針を家族間で事前に話し合って決め、「最期の看取り方」を明確にしておくことが大切です。

また、愛猫が亡くなった後の供養や葬儀の希望についてもエンディングノートなどに整理しておくと、いざという時に冷静に対応できます。

さらに、介護疲れから飼い主自身が体調を崩さないよう、睡眠や食事をしっかりと確保し、必要であれば外部のサポート（訪問看護など）も検討するなど、自身の健康管理を怠らないようにしましょう。

旅立ちの瞬間とその後

愛猫の旅立ちの瞬間は、可能な限りそばに寄り添い、穏やかな声をかけ続けてあげてください。猫が最も安心できる慣れた環境で、孤独を感じさせないことが飼い主としてできる最期の務めです。

息を引き取った後も、すぐに片付けようとせず、愛猫の体に触れて温もりを感じながら、別れを惜しみ、静かに見送る時間を大切にしましょう。

その後、ペットロスを乗り越えるためには、悲しみを我慢せず、思い切り泣いて感情を吐き出すことが重要です。

愛猫との写真や思い出の品を整理したり、同じ経験をした仲間と話したりすることで、少しずつ愛猫がくれた幸せに目を向け、前向きに歩み出すための支えとしていきましょう。

まとめ

愛猫が亡くなる前の時間は、後悔を残さないためのかけがえのない時間です。痛みの緩和と快適な環境を最優先にし、感謝と愛情を込めた穏やかなスキンシップで寄り添いましょう。

心の準備を整え、愛猫がくれた幸せを噛みしめることが、飼い主としてできる最高の看取りです。

(獣医師監修：葛野宗)