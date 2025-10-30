この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【要注意】ほぼ門前払い！？サラリーマン投資家が絶対に避けるべき金融機関とは？」にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、2025年の最新融資動向を断固たる口調で解き明かした。木村氏は「年収が良ければ融資するんだろう？じゃなくて、融資条件っていうのがあるんですよ」と前置きし、属性神話を軽く叩き折る。鍵は年収ではなく「どの条件で、どの物件に、どの金融機関が資金を出すか」を知り尽くすことだ。



本編は、全国の金融機関から集めた実地情報と、2,000名超のスクール生の実績を土台に、現場で使える「融資の勘所」を具体化していく。木村氏が繰り返し強調するのは“物件評価”である。路線価、掛け目、評価レンジ――ここを読み違えればフルローンは遠のく。しかも一部行では「3回お手付きで以後は実質アウト」という厳格な運用がある。条件を知らずに突っ込めば、門前払いを自ら招くことになる。



ランキング解説も容赦がない。滋賀銀行は評価重視で、路線価に掛け目が乗る構造を理解できないと頭金要求に転びやすい。例えば、オリックス銀行は新築アパートで真価を発揮し、年収目安は700万円前後から土俵入り。スルガ銀行は体制が引き締まった分、要件適合なら融資は伸びるが、フルローンはぎりぎりの攻防になりがちである。築古や容積率オーバー等の“癖物件”に柔軟で、共同担保との組み合わせが突破口になる銀行もある。要は「銀行名」ではなく「中身の条件」を暗記レベルで叩き込むかどうかが勝負である。



保証会社の使い方も外せない。セゾンファンデックスは相続税評価（路線価）を重視する設計だが、提携先の地域レンジと価格帯に整合してこそ効果を発揮する。地銀・信金はエリア限定の色が濃い。保証があるから通るのではない。評価式に物件を合わせにいくのだ。加えて、空き家活用系の少額ローンは運用次第で収益性をテコ入れできる。単体で見ず、全体の返済計画に織り込んで効かせるのが筋である。



実例も鋭い。1億円超・金利1％台・34年程度の長期枠、名古屋圏・表面利回り約7％台という王道の当て込み。約3,800万円をフルローン、路線価約3,000万円の地力に、計画的な共同担保を“必要最小限”だけ差し入れて成立した例もある。不動産会社の甘言に流され、過大な共同担保で資産を縛るのは愚策である。足りる分だけ、それ以上は出さない。ここで差がつく。



総じて、融資は「どれが一番良い銀行か」ではなく、「自分が使える条件を持つ金融機関を片っ端から戦略的に使い分ける」ゲームである。審査式を理解し、評価を読み、物件を合わせる。この順序を外した瞬間に門は閉じる。続きでは各行の評価ポイントの深掘りと事例の裏側が語られている。自分のケースに重ねて見れば、次の一手が見えるはずだ。



まずは、評価と掛け目の見方、共同担保の“量の設計”、そして各行の守備範囲。この3点を押さえた上で本編を視聴すると、示される判断基準が一気に腹落ちするはず。

本編は、フルローン戦略を現実解に落とし込みたいサラリーマン投資家にとって、評価・担保・保証を接続する思考法を得られるという点で有用な指針となるはずだ。