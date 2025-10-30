10月に入り、福岡県飯塚市や桂川町で自動販売機が電動工具のようなもので壊され、中の現金が盗まれる被害が相次いでいます。防犯カメラが犯行の様子を捉えていました。

27日未明、飯塚市にある会社の敷地内を映した防犯カメラの映像です。画面左から全身黒ずくめの服装でリュックサックを背負った人物がやってきました。



しばらく周りを警戒し、その後、自動販売機の後ろに回ります。



電源を落としたのでしょうか、自動販売機の明かりが消えました。





30日、現場を訪れると。



■児玉悠一朗記者

「こちらの自動販売機が壊されています。」



紙幣や硬貨が入る部分が、むき出しになっていました。

この2時間半前には、400メートルほどしか離れていない飯塚市内の別の会社でも。先ほどと似た格好の人物が自動販売機の前に座り込み、自動販売機からは火花が出る様子が確認できます。



2か所とも自動販売機の紙幣や硬貨が入る部分が壊され、中の現金がなくなっていました。



警察によりますと、飯塚市や、その隣の桂川町では10月に入って同じような被害が7件発生しているということです。

こうした中、桂川町総合体育館の自動販売機を電動工具で破壊し、中の現金を盗もうとしたとして、自称アルバイトの神崎洋輔容疑者（24）が29日、逮捕されました。



警察の調べに対し「お金が欲しくて、自動販売機の中にある現金を盗もうとした」と容疑を認めているということです。



神崎容疑者は、別の自動販売機も狙ったとほのめかしているということで、警察が関連を調べています。