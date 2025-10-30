【1580円より】 Xiaomiの格安マウスを全部買ってみた！ ３台を購入したので比較しながらレビューしていきます。どれも激安ですな
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『【1580円より】 Xiaomiの格安マウスを全部買ってみた！ ３台を購入したので比較しながらレビューしていきます。どれも激安ですな』で、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんがXiaomiの低価格ワイヤレスマウス3機種を徹底比較レビューした。
戸田さんは「意外に他のマウス調べても、名の知れたメーカーでこの値段ってあんまりないですよ」と、Xiaomi製マウスのコストパフォーマンスの高さに太鼓判。「どれもめちゃくちゃお買い得。もちろん擬的もついてますしね。非常に値段が安くていいと思います」と語る。
まずは、最安の『ワイヤレスマウスコンフォート』をレビュー。「本体はプラスチックの樹脂っぽさがかなりします」「ちょっとチープな感じはしますが、この価格ですからね」など正直な印象も交えつつ、「左右のクリックボタンとホイールのみのシンプルなマウス」「1580円ならいいですね」と評価した。
次に紹介した『Dual Mode Wireless Mouse 2』は「Bluetoothと専用レシーバーを切り替えて使えるのが最大の特徴」と強調。「2180円でBluetoothにも対応。モバイルにも良いと思います」とおすすめした。更に、「これを僕だったら買いますが、2台目に買うんだったらこれでもいい」と実用的な視点も。
一方、『ワイヤレスマウス3』については「3台切り替えができるのが最大の特徴」「パステルな色が3色選べるのもポイント。機能重視なら300円追加してこっちを選びたくなります」と話し、「ぶっちゃけ3台切り替え、あんまり使わないんですけど、結局僕はこれを買っちゃう弱い自分がいる」と、価格と機能の絶妙なバランスに悩む様子も率直に明かした。
3機種は全て「静音タイプ」「センサー1200DPI」で、「どれも普通に使えて、マウスにこだわらなければ十分」という。戸田さんはそれぞれに点数も付け、「70、75、85ぐらいの感じ。ならして80点ぐらいな感じで考えています」と総括。「手軽に買えるのでちょっとマウス足りないな、とか最近マウス調子悪いなという方にはいいのではないでしょうか」と締めくくった。
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！