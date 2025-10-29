堀田茜が表紙に　山本美月・藤井夏恋・トラウデン直美が登場『CLASSY.』12月号

堀田茜が表紙を飾る『CLASSY.』12月号（光文社）が10月28日に発売された。

【写真】山本美月・藤井夏恋・トラウデン直美らが登場

今号の特別付録はBEAMS SALONとCLASSY. がコラボした「お呼ばれベロアポーチ」（特別版のみの付録、通常版には付属されない）。袱紗としても活用可能な本アイテムは、柔らかなベロア素材を採用し、ご祝儀袋を渡した後には折りたたんでミニバッグにもなる仕様。スナップボタン付きなので袱紗としてはもちろん、ちょっとした小物入れとして活用することも推奨される。

また今号では「CLASSY.お仕事名品Award」が発表。今年の5月号で初めて開催した「CLASSY.お仕事名品Award」はチーム『CLASSY.』の審査で選ばれた心から推せる逸品が発表される。果たして最優秀賞に輝いたアイテムはいかにーー。

特集「冬のSPORTY＆CLASSY.」では、きれいめカジュアルをベースに、トレンドのスポーティテイストを自分らしく、そして品よく取り入れてオシャレをアップデートする提案を掲載。春夏号でも好評だった特集が再び掲載される。そのほか山本美月・藤井夏恋・トラウデン直美らとともにトレンドのファッションやそのポイント、アイテムなどが紹介される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）