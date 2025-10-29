◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に「8番・左翼」で先発出場。初回にいきなり好守備を見せ、先発した大谷翔平投手（31）を盛り立てた。

初回、大谷の立ち上がり、先頭・ルークスの打球はフラフラと左翼線に打ち上がった。キケことE・ヘルナンデスはフェンスを恐れず打球を追い、最後は観客席側に身を乗り出しながらグラブを伸ばして好捕。最初のアウトを奪うと、マウンドの大谷も両手を突き上げバンザイで好守備を称えた。

さらに2回1死一、三塁の第1打席は中堅へ特大犠飛を放ち、先制点をゲット。右腕を援護した。

キケはこの日、インスタグラムのストーリーズを更新し、球場入りした自身の私服姿を公開。胸に「Dodgers」、腹部分に赤字で大谷の背番号である「17」と記されたユニホーム風の半袖ニットを着用。先発する大谷を服でも鼓舞していた。

初回から飛び出した好守備にSNS上でも「素晴らしいっ、キケ」「1回にはキケヘルナンデス選手の超ファインプレイも飛び出しました！どのポジションでも起用にこなすスーパーユーティリティープレイヤーです！」と称賛の声が。服装にも「キケのこう言うところが大好き 今日もがんばるよ」「キケ17番！ワクワクが止まらない！」と反響が寄せられた。