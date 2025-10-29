¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¡¡»ö¼Â¾å¤Î¡Ö²òÇ¤¡×¤«¡Ä°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿àÇ§¼±¤Î¥º¥ìá
¡¡µð¿Í¤Ë·ã¿Ì¤À¡£µåÃÄ¤Ï·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È£²£¸Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°£³°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¶ðÅÄ»°·³´ÆÆÄ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁÈ¿¥¤ÎÍ×¿¦¤¬ÊÑ¹¹¡£·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤Ï²¿¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±·î¤ËÅö»þ¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ë¾·¤Ø¤¤¤µ¤ì¡¢°ì·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤Æ¸½¾ìÉüµ¢¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯¤«¤éÆó·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£¸£°¾¡£´£´ÇÔ£²Ê¬¤±¤Ç£²°Ì¡¦À¾Éð¤Ë£¸¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£·Æü¤ËµÜºê¤Ç¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤Æµ¢µþ¤·¤¿·¬ÅÄ»á¤Ï¡¢µåÃÄÂ¦¤ÈÌÌÃÌ¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÏÍèµ¨¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¸Ç¼¤·¡¢ÂàÃÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²ÃÆ£·òÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÃÄ¤âÈ¯É½¡£Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¤é¤âµåÃÄ¤òµî¤ê¡¢¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¿Íºà¤¬ÂçÉý¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤ÏÁ°Æü¤Þ¤ÇµÜºê¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¾×·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï·¬ÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ö°ï¤Î°ì°ø¤¬¼ã¼ê¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢·¬ÅÄ»á¤ÏÆó·³¤È¤Ï¤¤¤¨Í¥¾¡¡¢Àô¸ý¤äÃæ»³¡¢¿¹ÅÄ¤é¤ò°ì·³¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤Ê¤É°éÀ®¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¼ã¼ê°éÀ®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤¬ÁÐÊý¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥à²þ³×¤¬¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡£µåÃÄÂ¦¤Î»ö¼Â¾å¤Î²òÇ¤ÄÌ¹ð¤Ë¤Ï¡¢ÂàÃÄ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç±þ¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤¬£³Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾¡Éé¤ÎÇ¯¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤âÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£