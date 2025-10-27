バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、ハンバーガーチェーン「モスバーガー」が題材の、ハズレなし「一番くじ モスバーガー 2」を2025年11月1日から順次発売する。

ラストワン賞は店内で流れる音がアラームになった時計

昨年好評だったという「モスバーガー」の一番くじ第2弾。ティッシュケースやクッションなどの実用アイテムを中心にラインアップする。

A賞は、約28センチサイズの「テリヤキバーガー ティッシュケース」（全1種）。レタスとパティの間からティッシュを引き出すデザインとなっている。B賞は、本体約40センチサイズの「モスチキン クッション」（全1種）。モスチキンの紙袋イメージのケースとのセット。

C賞は、同チェーンをイメージしたグリーンのマグカップと白いスプーンの「マグカップ＆スプーンセット」（全1種）。D賞は、メモスタンドやペン立てなどデスク周りをサポートする「サポートフィギュア」（全4種）。

そのほか「ジッパーバッグ＆フレークシールセット」（全5種）、「タオルコレクション」（全6種）、「ラバーコレクション」（全7種）、全7等級25種の中から必ずいずれかが当たる。

最後の1個を引くと入手できるラストワン賞は、店舗で流れる音がアラームになった「モスバーガー クロック」を用意する。同仕様の時計が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのことだ。

価格は1回700円（税込）。