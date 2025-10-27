10月25日、音楽バンド・Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の名古屋公演が開催された。ファンにとって待ち望んだライブ当日だったが、前代未聞のトラブルが発生し、物議を醸している。

ミセスのライブ、開場時間が1時間遅延

「今回のドームツアーは彼らのデビュー10周年ということで、自身最大規模となる55万人を動員するツアーになります。25日はバンテリンドームナゴヤで開催され、ドームツアーの初日の公演でした」（音楽誌ライター、以下同）

待ちに待ったドームツアーの開幕。同日の開場時間は16時を予定していた。しかし、同グループの公式Xが更新されると、《ただいま場内最終調整のため、開場時間は17時を予定しております》と1時間ほど開場時間が調整されたことが報告された。同時にXには、会場時間の変更の理由について驚きのポストが次々と現れたのだ。

「実は、今回のライブに参戦していたファンの中に妊婦さんがおり、会場のトイレで出産したという驚きのポストが次々に出現したのです。当時、会場には救急車が出動し、母子共に健康だったといいますが、これが原因で開場時間が遅れたのではとの推測が広がり、瞬く間にXで拡散。妊娠中のライブ参戦への様々な意見が飛び交っていました」

X上には、以下のようなコメントが。

《行きたい気持ちはめちゃくちゃわかるけど、周りに迷惑かかるし、とにかく自分の身体を一番に考えてくれ》

《普通に考えたら行くべきではないってなりそうなもんだけど……誰か止めなかったのかな》

《親としての責任感がなさすぎんじゃない？》

前代未聞のトラブルにざわつきが止まらなかった。

Mrs.GREEN APPLEといえば、2025年7月26日、27日に横浜市山下ふ頭で野外ライブを開催。しかし、ライブ会場の周辺地域から広範囲にわたって騒音の苦情が発生し、物議を醸したばかりだ。

「どのアーティストのライブにも妊婦さんが参加することはよくある話ですが、ライブ会場で出産するというのはかなり珍しい出来事だと思います。実際に、彼らのライブにはタレントの辻希美さんが第5子妊娠時に臨月のタイミングでライブに参加していたことを報告し、“危険だ”と非難を浴びたことがありました。何があるかわからない妊娠期。今回は危惧していたことが現実となってしまいましたね。母子共に元気とのことでなによりです」

妊娠中のライブ参戦には、細心の注意が必要なのだろう。