温活も叶う♡BodiFul Lab.の新作ガードル「シェイプヒップ」で理想の美ヒップへ

体の内側と外側、両方から“美”を育てるミクスチャーボディケアブランド「BodiFul Lab.（ボディフルラボ）」から、待望の新作ヒップアップガードル「シェイプヒップ」が登場します。3Dヒップシェイプ構造や遠赤外線プリントなど、最新技術を詰め込んだ機能性が魅力。めくれにくく、心地よくフィットする設計で、毎日のボディメイクを快適にサポートしてくれます。

BodiFul Lab.の「ガードル」で理想のヒップラインに

「シェイプヒップ」は、特殊な3Dヒップシェイプ構造を採用し、自然なリフトアップ効果を実現。おなか部分をすっきり見せながら、丸みのある美しいヒップラインを演出します。

さらに裏地には二重構造を施し、着用中のズレやヨレを防止。毎日の動きにしなやかに寄り添う設計で、ストレスフリーな着心地を叶えます。

温めながら引き締める♡「遠赤外線×マグネット」効果

お腹部分には遠赤外線プリントを採用し、体温を輻射して血行を促進。冷えが気になる季節の“温活”にもぴったりです。

さらに腰部分にはマグネットチップを搭載し、心地よいサポート感をプラス。

4箇所に配置されたコンフォートロックワイヤーが、座ってもめくれにくい安定感を実現します。

薄くてなめらか♡1枚で叶う美ライン

1枚でも着用できる薄手のシームレス素材が、素肌に自然に馴染む設計。タイトな服の下でもラインが響かず、美しいシルエットをキープします。

おしゃれの幅を広げたい女性にもおすすめの万能アイテムです。ブラックとベージュの2色展開で、S・M・Lの3サイズを用意。

価格は4,290円（税込）で、10月28日より各ECサイト（公式オンラインストア、Amazon、楽天市場）にて販売されます。

毎日の“美”を育てる新習慣に♪

BodiFul Lab.の「シェイプヒップ」は、ただのガードルではなく、心と体の両面から美しさを支えるボディケアアイテム。

引き締め・温活・快適さを一度に叶える新しいアプローチで、自信の持てるボディラインをつくります。毎日のファッションをもっと楽しみたいあなたに、寄り添う1枚です♡