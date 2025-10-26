ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ、日本初のコラボレーション/冬限定の濃厚ドーナツ2種が登場

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(KKDJ)は、日本フェレロが運営するイタリア生まれのチョコレートスプレッド「Nutella(ヌテラ)」と日本で初めてコラボレーションする。

2025年11月1日から11月中旬までの間、「ヌテラ」を使用したドーナツ2種をクリスピー･クリーム･ドーナツ全店舗で販売する。

また、コラボレーションを記念し、ヌテラをウエハースで挟んだ菓子「ヌテラ ビーレディー」やコラボステッカーのプレゼント企画、コラボドーナツの写真をSNSに投稿するとヌテラのお菓子とクリスピー･クリーム･ドーナツのドーナツチケットが当たるキャンペーンなどを実施する。

KKDJ×Nutella 日本初コラボのドーナツ2種

〈ヌテラの濃厚な味わいがドーナツで楽しめる〉

「ヌテラ」は、1964年にイタリアで誕生したヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッド。今回のコラボでは、ヌテラを使った限定のドーナツ2種をラインアップし、定番ドーナツとセットにしたボックスも販売する。

【販売期間】

2025年11月1日〜11月中旬頃

※なくなり次第終了

◆「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」

356円(イートイン363円)

ふわふわのドーナツの表面に「ヌテラ」をたっぷりとコーティングし、上から細かく砕いたヘーゼルナッツをふりかけて食感にアクセントを加えた。シンプルながらも「ヌテラ」の濃厚な味わいをダイレクトに感じられる。

KKDJ「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」

◆「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」

378円(イートイン385円)

ふわふわのドーナツの表面にホワイトチョコをコーティングし、ホワイトクランチで食感にアクセントを加えた。ドーナツの穴にビスケットを入れ、その上に「ヌテラ」を詰め、仕上げにフリーズドライストロベリーをのせて、見た目と味わいにアクセントを添えた。ホワイトチョコと「ヌテラ」の濃厚なハーモニーが楽しめる。

KKDJ「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」

◆「おすすめ!ダズン ハーフ(6個)」

1,641円(イートイン1,672円)

ヌテラとコラボしたドーナツ2種に、人気の定番ドーナツ3種を合わせた贅沢なボックス。

KKDJ「おすすめ!ダズン ハーフ(6個)」

◆「おすすめ!ボックス(3個)」

918円(イートイン935円)

ヌテラとコラボしたドーナツ2種に、定番のオリグレを合わせた。

KKDJ「おすすめ!ボックス(3個)」

※いずれも税込表記。

〈コラボ商品の購入でステッカーやお菓子が貰える〉

コラボドーナツを1個以上購入すると、限定の「ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ コラボステッカー」を1組につき1枚プレゼントする。

ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ コラボステッカー

また、コラボドーナツが入った「おすすめ!ダズン ハーフ(6個)」を1箱以上購入すると、限定の「コラボステッカー」に加え、ヌテラをサクサク食感のウエハースで挟んだ菓子「ヌテラ ビーレディー」を1組につき1点プレゼントする。各店先着順･数量限定。

ヌテラ ビーレディー

【配布期間】

2025年11月1日〜なくなり次第終了

※クイックオーダーでの店舗受取も対象。

※デリバリーでの購入、催事またはKKD店舗以外の小売店での購入は対象外。

〈SNS投稿キャンペーンも〉

クリスピー･クリーム･ドーナツ公式、Nutella Japan公式、両方のXアカウントをフォローのうえ、「#クリスピークリームドーナツ」「#ヌテラ」のハッシュタグをつけてコラボドーナツの画像を投稿することで、抽選で100人に「ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ スペシャルボックス」が当たる。

【応募期間】

11月1日〜11月18日

【スペシャルボックスのセット内容】

･クリスピー･クリーム･ドーナツ オリジナル･グレーズド ボックス(3個) プレゼントチケット×1枚

･ヌテラ ビスケット×5個

･ヌテラ ビーレディー×6個

･ヌテラ&ゴー×4個

ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ スペシャルボックス

