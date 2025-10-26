ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ、日本初のコラボレーション/冬限定の濃厚ドーナツ2種が登場
クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(KKDJ)は、日本フェレロが運営するイタリア生まれのチョコレートスプレッド「Nutella(ヌテラ)」と日本で初めてコラボレーションする。
2025年11月1日から11月中旬までの間、「ヌテラ」を使用したドーナツ2種をクリスピー･クリーム･ドーナツ全店舗で販売する。
また、コラボレーションを記念し、ヌテラをウエハースで挟んだ菓子「ヌテラ ビーレディー」やコラボステッカーのプレゼント企画、コラボドーナツの写真をSNSに投稿するとヌテラのお菓子とクリスピー･クリーム･ドーナツのドーナツチケットが当たるキャンペーンなどを実施する。
KKDJ×Nutella 日本初コラボのドーナツ2種〈ヌテラの濃厚な味わいがドーナツで楽しめる〉
「ヌテラ」は、1964年にイタリアで誕生したヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッド。今回のコラボでは、ヌテラを使った限定のドーナツ2種をラインアップし、定番ドーナツとセットにしたボックスも販売する。
【販売期間】
2025年11月1日〜11月中旬頃
※なくなり次第終了
◆「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」
356円(イートイン363円)
ふわふわのドーナツの表面に「ヌテラ」をたっぷりとコーティングし、上から細かく砕いたヘーゼルナッツをふりかけて食感にアクセントを加えた。シンプルながらも「ヌテラ」の濃厚な味わいをダイレクトに感じられる。
KKDJ「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」
◆「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」
378円(イートイン385円)
ふわふわのドーナツの表面にホワイトチョコをコーティングし、ホワイトクランチで食感にアクセントを加えた。ドーナツの穴にビスケットを入れ、その上に「ヌテラ」を詰め、仕上げにフリーズドライストロベリーをのせて、見た目と味わいにアクセントを添えた。ホワイトチョコと「ヌテラ」の濃厚なハーモニーが楽しめる。
KKDJ「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」
◆「おすすめ!ダズン ハーフ(6個)」
1,641円(イートイン1,672円)
ヌテラとコラボしたドーナツ2種に、人気の定番ドーナツ3種を合わせた贅沢なボックス。
KKDJ「おすすめ!ダズン ハーフ(6個)」
◆「おすすめ!ボックス(3個)」
918円(イートイン935円)
ヌテラとコラボしたドーナツ2種に、定番のオリグレを合わせた。
KKDJ「おすすめ!ボックス(3個)」
※いずれも税込表記。〈コラボ商品の購入でステッカーやお菓子が貰える〉
コラボドーナツを1個以上購入すると、限定の「ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ コラボステッカー」を1組につき1枚プレゼントする。
ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ コラボステッカー
また、コラボドーナツが入った「おすすめ!ダズン ハーフ(6個)」を1箱以上購入すると、限定の「コラボステッカー」に加え、ヌテラをサクサク食感のウエハースで挟んだ菓子「ヌテラ ビーレディー」を1組につき1点プレゼントする。各店先着順･数量限定。
ヌテラ ビーレディー
【配布期間】
2025年11月1日〜なくなり次第終了
※クイックオーダーでの店舗受取も対象。
※デリバリーでの購入、催事またはKKD店舗以外の小売店での購入は対象外。
クリスピー･クリーム･ドーナツ公式、Nutella Japan公式、両方のXアカウントをフォローのうえ、「#クリスピークリームドーナツ」「#ヌテラ」のハッシュタグをつけてコラボドーナツの画像を投稿することで、抽選で100人に「ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ スペシャルボックス」が当たる。
【応募期間】
11月1日〜11月18日
【スペシャルボックスのセット内容】
･クリスピー･クリーム･ドーナツ オリジナル･グレーズド ボックス(3個) プレゼントチケット×1枚
･ヌテラ ビスケット×5個
･ヌテラ ビーレディー×6個
･ヌテラ&ゴー×4個
ヌテラ×クリスピー･クリーム･ドーナツ スペシャルボックス