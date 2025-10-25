ロレアル 、第3四半期好調で売上は5兆7900億円超に ケリング買収でフレグランス事業を強化
記事のポイント ロレアルはケリング・ボーテ買収発表直後、9カ月累計で約5兆7900億円超の売上を達成した。 フレグランス市場の成長鈍化懸念がある一方で、若年層の需要増やメンズカテゴリーの伸びを背景に強気姿勢を示した。 クリードの買収で富裕層市場への接点を強化し、中東を含む新興市場の拡大によってさらなる成長を狙う。
ロレアルグループ（L’Oréal Group）はケリン・ボーテ（Kering Beauté）の買収を発表した直後の決算説明会で、前年同期比3.4％の売上増を報告した。
「過去3四半期は市場の本格的な加速を示している」と、ロレアル グループのニコラ・イエロニムスCEOは説明会のなかで語った。「最初に、そしてもっとも重要なこととして、北米、特に米国市場で大きな加速を確認した」。
イエロニムス氏は、第3四半期の成長の主因としてヘアケアとフレグランスの売上、カラ―コスメの回復傾向、中国市場での販売増を挙げた。一方で、免税店での販売は依然として苦戦が続いていると述べた。また、スキンケアの好調ブランドとしてラ ロッシュ ポゼ（La Roche-Posay）、セラヴィー（CeraVe）、スキンシューティカルズ（SkinCeuticals）を挙げた。同社は年初から9カ月間で380.8億ドル（約5兆7900億円）の売上を記録した。
フレグランス市場の成長と「バブル」懸念
ロレアルによるケリング買収は、フレグランスカテゴリーの持続的な成長に大きく依存している。アナリストのなかにはこの市場が軟化し始めているとみる者もいれば、バブルがはじける可能性があると警鐘を鳴らす者もいる。イエロニムス氏は説明会でこうした懸念についても言及した。
「我々はフレグランス市場に非常に自信を持っており、今後も成長が続くと見ている」と同氏は述べた。「もちろん成長率はやや鈍化しているが、フレグランスを使う人は増え続けている。とくに若い世代が、TPOに応じて複数の香りを使い分けるワードローブ戦略をとるようになっている」。
イエロニムス氏の自信は、ケリング買収に関連する話題性の高い新製品、メンズフレグランス市場の拡大、そしてフレグランスがもたらす「気分の高揚」というエスケーピズム（現実逃避的体験）に基づいている。
「我々は今の世界情勢を見ているが、人々は心地よい香りを求めている」と同氏は語った。「興味深いのは、現在メンズフレグランスの伸びがウィメンズを上回っている点である。これはフレグランスに強い関心を持つ若い男性や少年層の市場参入を反映している」。
クリード買収で高所得者層へのアクセスを強化
イエロニムス氏は、クリード（Creed）のブランドが自社ポートフォリオの空白領域を補完し、すでにクリードブランドとコミュニティに親しんでいる富裕層のフレグランス顧客へのアクセスを可能にする点を強調した。
「ハウス・オブ・クリードは非常に美しいブランドであり、ニッチフレグランス市場ではトップ3に入る売上規模を持つ。しかもこの市場こそ、フレグランス市場のなかでもっとも成長が速い領域だ」と同氏は述べた。「ケリングはラグジュアリーの知見と顧客基盤をもたらす。なぜなら彼らは高所得者層に焦点を当てることに慣れており、この層こそロレアルのラグジュアリービジネス成長の主たるターゲットだからである」。
ケリングのCOO（最高執行責任者）であるジャン＝マルク・デュプレ氏は、「クリードの成長に長期的な展望を持っている」と述べた。「ロレアルとケリングの提携の一環として、クリードはより大きなブランドポートフォリオに統合され、このブランド独自の強みを示しながら、次なる成長フェーズを確実にしていく」と、同氏は決算説明会で語った。
「すべてのブランドは、それぞれの規模に応じて大きな成長の可能性を持っており、もちろん我々にとってもロイヤリティ収入の増加が期待できる」とアルメル・ポレCFO（最高財務責任者）は付け加えた。
中東市場の富裕化が成長を後押し
中東市場における富裕層の拡大も、両社が狙う成長ドライバーになるとみられている。イエロニムス氏は、「数週間のサウジアラビア出張から戻ったばかりだ」と述べ、この地域が依然としてグループにとって重要な市場であると強調した。
SAPMENA-SSA市場（南アジア太平洋・中東・北アフリカ・サハラ以南アフリカを含む市場）は、年間を通じてロレアルの売上を牽引しており、上半期に9.2％増、第3四半期には前年比11％増を記録した。
「サウジアラビアは急速に成長している市場であり、湾岸地域と同様に香水への愛着が非常に強い」と同氏は語った。「しかも、単なるメジャー製品だけでなく、高額でニッチな香水を重ね付けする文化があり、この傾向は他の新興市場でも見られる」。
［原文：L’Oréal CEO talks Kering deal, dismisses fragrance slowdown, reports 3.4% sales jump］
Lexy Lebsack（翻訳・編集：島田涼平）