KIDSNA STYLE チャンネル【公式】が「【泉房穂✖︎てぃ先生】高学歴は愚痴ばかり言う！？学歴社会が生む弊会【ここがおかしい日本の子育て】3/3」を公開。元明石市長の泉房穂氏と現役保育士のてぃ先生が、「子どもの幸せ」をテーマに議論を展開。学歴社会や「条件付きの愛情」が子どもの自己肯定感をいかに損なっているかを鋭く指摘した。



動画でてぃ先生は、現代社会が「ありのままを認めてもらう機会が少ない」と問題提起する。子どもが幼い頃は「生きているだけでよかった」という無条件の愛情が注がれるが、成長と共に「お片付けしたから良い子」「ご飯を全部食べたから偉い」といった条件付きの愛情に変化しがちであると分析。この変化が「子どもの息苦しさに繋がっている」と警鐘を鳴らした。その上で、子どもの幸せとは結果で評価されるのではなく、親から「どんな状態でもあなたはそのままでいいのよ」と存在そのものを保証されることだと主張した。



この意見に泉房穂氏は強く共感。自身の知人であるさかなクンを例に挙げ、彼の母親が周囲の評価を気にせず、さかなクンが好きな魚の絵を描き続けることを一貫して応援したエピソードを紹介。「その子の存在そのものや、したいことを本気で応援してあげると、子どもは自己肯定感が上がる」と述べた。さらに泉氏は、対照的な二つの同窓会のエピソードを披露。地元の友人たちが集まる同窓会では皆が人生を楽しんでいる一方で、東京大学時代の同窓会では官僚や大企業に勤めるエリートたちが「出世しきれなかった」などと「愚痴ばっかり」こぼしているという。この経験から、泉氏は「学歴社会で生きてきた者は逆に縛られている面もある」と、高学歴社会がもたらす弊害について持論を展開した。



最後に両者は、子どもが何かに夢中になることの価値を再確認。てぃ先生は「一つのものに没頭している子の方が、見ていて幸せそう」と語り、親が子どもの「好き」を信じ、応援することの重要性を訴え、議論を締めくくった。