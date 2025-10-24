タカラバイオが続落、９月中間期業績は計画下振れ最終赤字が拡大 タカラバイオが続落、９月中間期業績は計画下振れ最終赤字が拡大

タカラバイオ<4974.T>が続落している。２３日の取引終了後、集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の２１３億円から１８７億円（前年同期比５．４％減）へ、営業損益が１４億５０００万円の赤字から２３億５０００万円の赤字（前年同期４億１７００万円の黒字）へ、最終損益が１３億２０００万円の赤字から６９億円の赤字（同５億１３００万円の黒字）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表しており、嫌気されている。



米国の政府方針による研究助成金の大幅削減や中国の経済不況などの影響が加わり、産業界及びアカデミアにおける研究開発のアクティビティが世界的に低下し、売上高が未達となったことが響いた。また、細胞加工やウイルスベクターなどの受託製造に係る設備について、将来の回収可能性を検討した結果、増設した一部設備の減損損失を計上したことも最終損益を悪化させた。



