YouTubeチャンネルで人気のゆっくり不動産さんが、「【狭小住宅】わずか9坪の町家を大改装?!洞窟風の超個性派平家を内見！」と題した動画を公開。今回は京都市上京区で、伝統的な町家をリノベーションした超個性的な9坪の平屋戸建ての魅力を詳しくリポートした。



ゆっくり不動産さんは冒頭、「秋の京都という時点で風情を感じるわけですよ」「路地裏のカフェやミニマム宿なんかは、まさに京都らしい隠れ家の雰囲気たっぷり」と、秋の京都ならではの情緒に期待を寄せた様子。そして物件資料を眺めていて「平屋の町屋をフルリノベした、洞窟風9坪戸建て」を発見。「その小ささを逆手にとって、より濃密かつ個性的な暮らしが広がってるのではと、ワクワクしております」と語った。



実際の内見では、フルリノベーションされた外観について「格子があるので、外から中がどうなっているかが分かりませんが、屋根瓦や格子のリズム感、黒と白と木のコントラストが現代のデザインにマッチしている」と絶賛。玄関の扉は、もともとの引き戸を再利用して開き戸にリユースされたという斬新なアイデアに感心し、「これぞ古民家リノベって感じですね」と、古き良き建具の活用に深い共感を示した。



室内に一歩足を踏み入れると、「洞窟やないかい」と独特な左官仕上げの壁やアーチ天井に驚き、「このこもった感じが好きな方には、たまらないんじゃないかしら」と、“洞窟感”のある空間を高評価。斜め張りのタイルや砂利の浮き出た土間については「ギャラリー感があってオシャレだな」とコメントし、スペースごとの工夫や意匠の細かさにも注目した。



居室の中心となる4連引き戸もリユース品を使ったという点について「この建材高騰の時代に、こんな繊細な造りの建具をオーダーで注文したら…」と感嘆。「古めかしさと新しさが融合した超素敵な空間です」と表現した。加えて、部材の色味のバランスや左官壁の陰影など、細部に至るまでリノベーションの美点を紹介した。



また、3畳の個室や「たまりませんね」と絶賛した郵便受けを設けた収納スペース、明るいキッチンやデザイナーズライクな水回り、さらには「壺庭という表現がぴったり」な庭スペースまで、それぞれの使い勝手・楽しみ方を分かりやすく解説。「生活に必要な要素がしっかり整っていましたね」と全体の機能美も認めた。



動画の最後では、「古建具はリユースされていて、当時の雰囲気も残しつつ現代のデザインと調和した物件オタクにはたまらない内見でしたよ」と、物件の魅力を総括。次回も個性的な物件の内見を予定していることを予告し、「お楽しみに」と締めくくった。