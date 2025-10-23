この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が切り込む！路線価を見ない投資家は沈む『お宝物件を手に入れたいなら絶対にコレを知っておけ！不動産投資の融資にオススメの金融機関を紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて「お宝物件を手に入れたいなら絶対にコレを知っておけ！不動産投資の融資にオススメの金融機関を紹介します！」と題した動画を公開した不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、不動産投資で“本当に儲かる”お宝物件を見極めるための核心と、実戦で使える金融機関の選び方を切り込んで解説した。



木村氏は冒頭で「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げで解決できる」と断じ、まず“数字”で現実を直視せよと促す。例として、価格3,480万円・期間25年・金利2.5％の前提で利回り別のキャッシュフローを比較。利回り6％では毎月約8,000円の赤字が続き、12％なら年間約170万円の黒字となるが、それでも“お宝”と呼ぶにはまだ甘いという。木村氏の基準では、15％超でようやく“ドル箱”、20％なら年間約420万円の利益が見込め、10年で4,000万円、20年で8,000万円を生み出し、最終的には売却益まで狙えると語る。これは机上の空論ではなく、自身とスクール生の実績に裏打ちされた“現場の数字”である。



一方で、利回りの数字だけに頼るのは危険だとも釘を刺す。鍵は「収益性×資産性」の両立にある。路線価を確認せずに飛びつけば、土地値が残らず出口で失敗する。木村氏自身も初期に路線価軽視で痛手を被った経験を明かし、「都心ワンルームのように土地が残らない投資は避ける」と明言。入居率の悪化要因や修繕の“中身”も点検が不可欠だ。需要自体が失われた立地や、構造・設備の全面入れ替えが必要な物件は初手から避けるべきだが、表層リフォームと運営改善で回復が見込めるなら、数字が一気に化けると説く。



では“お宝”をどう掴むのか。木村氏は、未公開情報へのアクセスと、購入後の「コンセプト再生」を重視する。外壁を塗り直すだけでなく、ターゲットに刺さる価値を創り出すことが重要だという。実例として、路線価3,000万円超・利回り22.3％の物件をフルローン35年で成立させた事例や、自身が利回り20％超の物件を複数取得してきた実績を紹介し、「やり方次第で何度でも“当てられる”」と語った。



さらに、融資は“当て勘”ではなく“設計”の領域だと断言する。金融機関ごとに好む物件タイプや計算基準、重視する属性が異なる。例えば、スルガ銀行は属性重視で金利レンジが魅力的だが、新築やRC・鉄骨造を好む傾向がある。オリックス銀行は概ね年収の10倍を目安に相談しやすいが、住宅ローン残高は厳密に差し引かれる。香川銀行は条件次第でフルローンの実例もあるものの、再生色が強い案件は通りにくい。日本政策金融公庫なども、条件や持ち込み方によって可否が分かれる。知らずに場当たりで持ち込めば、3回連続で否決され取引停止になるケースすらある。だからこそ、先に基準を把握し、物件と融資の相性を合わせ込むことが勝敗を分ける。



総じて、数字でふるい、路線価で守り、未公開情報で拾い、コンセプトで仕上げ、融資で伸ばす――この一連の流れを回せる者だけが“ドル箱”を量産できる。動画では、利回り別の収支イメージ、路線価と出口戦略の見方、銀行ごとの評価軸、再生の設計ポイントまでが具体的に語られている。判断の勘所を押さえたい読者は、本編で数字と条件の当て方を確認するとよいのではないいだろうか。本編は、利回りの線引きや路線価のチェック手順、金融機関ごとの目線を知りたい人にとっても非常に参考になる内容である。