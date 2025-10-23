やさぐれ気味に座っていたポメラニアンさんが、トリミングに行った結果…。驚きのビフォーアフターを捉えた光景は記事執筆時点で19万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：やさぐれ気味だった『モコモコな犬』→トリミングに行った結果…驚きのビフォーアフター】

やさぐれ気味だった犬→トリミングに行った結果…

Xアカウント『@chikuwa78107742』に投稿されたのは、ポメラニアン「ちくわ」くんのお姿。この日、ちくわくんはトリミングサロンへ行き、驚きのビフォーアフターを見せてくれたのだそう。

トリミング前は、ふわふわでもこもこ、やさぐれ気味でお座りになっていたというちくわくん。もちろんそのお姿も、ぬいぐるみのように愛くるしいものであることには変わりはないものの…。

驚きのビフォーアフターが話題に

トリミング後のちくわくんはというと…ちゅるんとゆで卵のような美しいフォルムに、とろけるような表情。

体だけではなく、心まで洗われたかのようなそのお姿は、まるで別の犬…別の生物になったかのようなビフォーアフターだったのだそう。

三角のお耳は完全に隠れてしまい、シュッと細いおみ足はより細く見え…目に映るすべてがあまりにも愛くるしいもの。

ちくわくんのトリミングビフォーアフターは、多くの人々を驚かせ笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「すごいゆで卵感」「可愛すぎます」「まんまるちゃん」「こういうポケモンがいたような」「角が取れてる」「ぱやぱやも好きだけどまん丸も可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

さまざまな表情を見せてくれる男の子の日常

2020年12月4日生まれのちくわくんは、とっても表情豊かでお茶目な男の子。お喋り上手の聞き上手で、飼い主さんのユーモア溢れるコメントも相まって日々たくさんの人々を笑顔にしています。

ご家族に溺愛されながら、幸せに暮らすちくわくんのお姿は、ポメラニアンの魅力や、たくさんの癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chikuwa78107742」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。