今回は、毒親育ちの女子を彼女にしたら、大変な目にあったエピソードを紹介します。

仕事で忙しいのに…

「俺の彼女は優しくていい子です。ですが付き合っていくうちに、だんだん彼女と一緒にいるのがツラくなってきました。というのも彼女は超ネガティブで、自己肯定感がすごく低いんです。彼女を褒めても『私なんか全然』と否定してばかり。で、俺が『こんな最高な彼女いないよ』と毎回フォローして、正直面倒くさいですね。

どうやら彼女は毒親育ちで、子供の頃から親に『あんたは最低な人間だ』とよく言われていたことも関係していそうですが……。また彼女は異常に嫉妬深く、俺と会っていないとき何度も連絡してくるのもしんどいですね。

で、この前海外出張に1週間行ったんですが、その間に彼女から恐怖を感じるほどの量のメールやSNSのメッセージがありました。『この子、おかしい……』と正直思ってしまいました。またその後、なんと出張先に彼女があらわれた上、『なんで私の連絡無視するのよ！』と激怒されました。上司も同僚も一緒だったし、ただただ恥ずかしかったですね」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 彼女の異常な嫉妬深さは、自己肯定感がすごく低い、他人を信用できないことと関係していそうですよね……。彼女が毒親育ちなのは気の毒だけど、彼氏としては大変ですよね。

