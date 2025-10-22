この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【かっこいいね】ライバルより少し手ごろな折りたたみスマホ「motorola razr 60」をレビューします。完成度＆AIが向上していますよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【かっこいいね】ライバルより少し手ごろな折りたたみスマホ『motorola razr 60』をレビューします。完成度＆AIが向上していますよ」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが話題の折りたたみスマートフォン『motorola razr 60』を実機レビューした。動画では、旧モデル『razr 50』との比較を交えながら「おしゃれなスマホが欲しい方には魅力的」と独自の視点から評価を下している。



戸田さんはまず、新旧モデルの外観をチェック。前モデルよりも縦折り設計やアウトディスプレイの使い勝手が向上している点を強調した。「アウトディスプレイが3.6インチでカメラやGoogleフォトも起動。通知もここに表示されるので、開かなくても必要なものをさっと見られます」と、その利便性を語る。また、AIアシスタントを活用した質問応答や要約機能も充実し、「何でもサクッと使えるのがポイント」とした。



性能面では、新モデルが『ディメンシティ7400X』を搭載し旧モデルより若干向上。「性能はちょっと良くなった。ヘビーなゲームには向かないけれど日常用途には十分。折りたたみはディスプレイが一番の価値。性能は高いほうが長持ちする」と自身の見解を述べた。さらに、「50から60に乗り換えるほどじゃないが、これから買うなら中の上といったレベル。バッテリー容量が4500mAhに増えた点が最大のポイント」と進化点を丁寧に解説。重さ増加も最小限に留めたと評価している。



ディスプレイの折れ目問題については「年々、折れ目は気にならなくなっている。使えば慣れるし、画面点灯中はほぼ見えない」と実体験に基づくコメントも。「お財布ケータイ対応や耐久性が上がったチタンヒンジ、IP48相当の防水防塵」など国内ニーズを意識した仕様も評価した。



写真・動画撮影機能も詳しく紹介。「アウトカメラ（50MP）や超広角（13MP）の画質は十分。動画は4K30fpsまで。ポートレート撮影は人物認識が必要」と一定の冷静さも忘れず、手ぶれ補正についても厳しく指摘した。「音質は最大ボリューム時に若干割れるが、声は聞き取りやすい」と細かくチェック。



最後に本体価格について「税込135,800円でこの完成度とおしゃれさなら折りたたみ入門に妥当。僕の点数評価は67点」と厳しめながらも好感触。「ギャラクシーの折りたたみは高くて…という方には頃合い。性能よりデザインや機能を重視する人むけ」と締めた。