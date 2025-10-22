「ギャップよ」「最優秀賞です」INAC神戸“10番”の大胆ハロウィンコスプレに称賛の声「コレはヤバすぎます」
INAC神戸レオネッサが公式インスタグラムを通じて、ハロウィンを前に選手たちの仮装姿を公開。ファンの間で大きな反響を呼んでいる。特に注目されているのは、“10番”成宮唯による人気アニメ『ONE PIECE』のキャラクター・ナミの大胆コスプレだ。
成宮はオレンジ色のロングヘアにデニムとビキニトップを組み合わせた衣装で登場。公式インスタグラム（@inac_kobe_official）での投稿には「敵も味方も支配した、このフィールドは私のものよ!! ハートのシビレにご注意ください」というナミを彷彿とさせるセリフ（原作は「温度も支配した。この部屋の天候は私のものよ」）も添えられ、キャラクターの世界観を完璧に表現している。
普段はサッカーのユニフォーム姿でピッチを駆け回る選手の意外な一面に、ファンからは驚きと称賛の声が寄せられている。
「最優秀賞です」
「タイプです（笑）」
「願望が、詰まってる（笑）優勝」
「盛り盛り過ぎやで」
「ギャップよ」
「さすが10番」
「コレはヤバすぎます」
プレーヤーとしての姿とのギャップに多くの人が魅了されたようだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
