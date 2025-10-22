サイゼリヤ、新登場「ビーフステーキ」や焼きたてパン「タラコフォッカチオ」など登場【新グランドメニュー】

国内に1038店舗を展開する「サイゼリヤ」は、10月15日にグランドメニューを改定した。新登場の「ビーフステーキ」をはじめ、焼きたてパン「タラコフォッカチオ」などが加わった。

サイゼリヤでは料理を組み合わせたり、取り分けたりして楽しめる食事スタイルを提案しており、おすすめの組み合わせメニューなども紹介している。

サイゼリヤ 新グランドメニューブック

〈サイゼリヤ 新メニュー(すべて税込価格)〉

新たに加わったステーキは、店舗によってメニューが異なる。新登場の「ビーフステーキ」は地域限定で提供する。それ以外の店舗では「ラム(仔羊)のランプステーキ」を販売する。販売店舗は公式サイトから確認できる。

◆ビーフステーキ(1,090円)

牛肩ロースを使ったステーキは、赤身の旨みと脂身の甘みを楽しめるという。ニンニクの旨み･甘味･コクを活かした醬油ベースの「ガルムソース」をかけて味わう。

サイゼリヤ「ビーフステーキ」

◆ラム(仔羊)のランプステーキ(1,090円)

ラムのランプステーキは、柔らかい赤身と適度な脂身が特徴。オリジナルのスパイスにつけて味わう。

サイゼリヤ「ラム(仔羊)のランプステーキ」

サイゼリヤは、新しく加わったステーキ2種におすすめの組み合わせとして、「柔らか青豆の温サラダ」「キャロットラペ」「ほうれん草のソテー」(各200円)、「赤グラスワイン」(100円)などを提案している。

サイゼリヤ「ビーフステーキ」「ラム(仔羊)のランプステーキ」のおすすめペアリング

〈焼きたてパン「タラコフォッカチオ」が新登場〉

「焼きたてパン」シリーズには、新たに「タラコフォッカチオ」(税込250円)が加わった。タラコにチーズを組み合わせたパンで、そのまま食べるのはもちろん、パスタのソースにつけるなど、さまざまな料理と合わせて楽しめる。

サイゼリヤ「タラコフォッカチオ」

◆【リニューアル】スープ入り塩味ボンゴレ

殻付きあさりを使用したパスタ。凝縮したあさりの旨み、ガーリックの香りを楽しめる。税込500円。

サイゼリヤ「スープ入り塩味ボンゴレ」

平日15時までのランチタイムにも2品のメニューが加わった。クリームコロッケ風な味わいの「タラコとポップコーンシュリンプのドリア」(500円)と、牛100%ハンバーグにさっぱりした野菜ソースをかけた「ディアボラ風ハンバーグ」(600円)が登場。

サイゼリヤ ランチメニュー

新しいメニューブックの表紙は、デザイナーの森本千絵氏を起用し、サイゼリヤの楽しい食卓“La Buona Tavola(ラ･ブォーナ･ターヴォラ)”の様子を描いた。

■サイゼリヤ 公式サイト