インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、現役で活動している女性芸能人を対象に「たぬき顔でかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2025年10月20日時点で集まった8872票でのランキングを紹介します。

【1〜5位】4位は《たぬき顔そのもの》な人！ TOP5を全部見る！

3位は、タレントの磯山さやかさんでした。回答者からは「ほんとに最高にかわいい」「かわいいしノリもよくて最高だと思う」「たぬき顔の特徴がほとんど当てはまるかわいらしいお顔で、笑顔がとてもすてき」といった声が寄せられたとのことです。

2位には、俳優の長濱ねるさんがランクイン。「丸顔で目がくりっとしていて、優しげな顔がかわいすぎます」「個人的に女性芸能人の中で1番たぬき顔だなと思いました」「ちょっと照れてはにかんだ笑顔に人柄のよさが現れています」といったコメントがあったということです。

そして1位は、俳優の有村架純さんでした。「たぬき顔でとてもかわいい。愛されフェイスでいつ見ても癒やされます」「神が作った最高傑作のたぬき顔代表は、間違いなく有村架純さんと言えるでしょう。いつ見てもかわいすぎます」「丸顔、黒目がち、茶髪と、たぬき顔要素を兼ね備えているかわいい女優さん」などの回答が集まったとのことです。