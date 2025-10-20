この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

精神科医・臨床心理士・公認心理師の生活に役立つメンタルヘルス「奴隷のような労働から逃げて」仕事と労働の違いを徹底解説

動画『働くのがつらい（仕事を休んだ方が良いサイン）』で、生活に役立つメンタルヘルス（精神科医・臨床心理士・公認心理師）が、働くことにおける“仕事”と“労働”の本質的な違いについて語った。本人は「仕事とは、自己実現や社会貢献を目的に、情熱や興味を持って取り組む活動」とし、一方の“労働”は「お金を稼ぐ目的でやらされている感覚が伴う、苦役に近いもの」と明確に線引きする。



動画では、現在自分がしている働きが “仕事”かそれとも“労働”なのか、見極める重要性が繰り返し強調された。「労働の要素が強くなると、心を病みやすくなります。お金の目的だけで、やりたくないことをやらされていると、日々心がすり減っていくのです」と注意を喚起。「嫌な人の下で働くことで心が病んでしまう原因となる」とも述べ、「彼らは、強制収容所の監視のような人間」と過激な表現で、関わり続ける危うさを訴えた。



さらに「やりたくない労働を続けると、心と体に変調をきたし、結果的にうつ病になってしまいます」として、「状態が悪くなる前に働くことを一旦やめて休む」必要性を繰り返した。こうした背景を踏まえ、“奴隷のような労働となったとき”に仕事を休むべき明確なサインを7つ紹介。



1. 感情がなくなる

2. ミスが増える

3. 逃げ出したいと感じる

4. 眠れない（睡眠障害）

5. 自律神経失調症などの体調不良

6. 好きだった仕事が嫌いになる

7. うつ病や適応障害の兆候が出る



「眠れない、食欲の異常、好きだった仕事がつらくなるなどの兆候が出たら、無理せず休むことが大切」と力説し、「いくら好きな仕事でも、職場環境によっては労働のようになり、心が病む場合がある」と現実を示した。さらに、自宅療養や休職を選択することが「会社や同僚に迷惑をかけたくない」と躊躇してしまう人へも「医師の診断書をもらい、しっかり休むことが大切」とアドバイス。



「会社の奴隷になるために社会に出たのではありません。自分の可能性を伸ばし、生き甲斐を感じて生きるべきです。お金よりも心の満足の方が大切」と訴え、「労働ではなく仕事をするようにしましょう」と呼びかけて動画を締めくくった。最後に書籍「精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン」が好評頂いていることに感謝の意を示した。