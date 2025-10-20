大晦日に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の司会を、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、そして鈴木奈穂子アナが務めると発表された。3年連続となる有吉の抜擢に関しては「またかよ」と報じたメディアも。そのワケとは？

6年ぶり4度目の司会となる綾瀬は今年、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で語りを務めている。初司会となる今田は、9月まで朝ドラ「あんぱん」のヒロインを演じた。「紅白」司会者の必要最低条件とも言われる“NHKへの貢献度”は十分だ。

では、有吉はどうか。NHKのレギュラー番組は「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」のみだ。民放プロデューサーは言う。

「有吉は8月、服部半蔵役で『べらぼう』に出演したものの、主要キャストではなく話題作りでしかありませんでした。また、『カネオくん』は2019年から続くバラエティですが、4月から『ブラタモリ』が復活したため土曜20時台から日曜18時台という中途半端な放送時間に追いやられた。視聴率は4〜5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）と決してよくはありません」

だが「紅白」の実施本部長は、3人を司会に起用した理由を次のように明かしている。

《日本にまだ「お茶の間」があるとすれば、それは「大みそかの夜」ではないでしょうか。今回で76回を数える紅白歌合戦は、いつの時代も、家族や大切な人たちと“つなぐ、つながる”存在でありました。そんな紅白歌合戦の司会として、綾瀬はるかさん、有吉弘行さん、今田美桜さんをお迎えすることができました。いま日本のお茶の間で最も愛されているお三方です》（ステラnet・10月14日）

「綾瀬と今田はともかく、有吉は果たしてそうだろうかと考えてしまいました。3年連続で起用するほどなのか、と」

「紅白」で毒舌は無理

一部のメディアは「有吉の3度目の毒舌封印にファンがっかり」とも報じている。

「それはちょっと可哀想です。生放送の『紅白』は、時間通りに番組を進め、続く『行く年来る年』にピタリと回すことが重要です。そのため司会者のセリフは、台本でガチガチに決められています。アドリブが売りのみのもんたさんも05年に司会を務めた際はほぼ台本通りでしたからね。それでも自分の言葉で話しているように聞こえたのは、言葉尻をちょっと変えるとか、みのさんのテクニックがあったから。彼に比べれば司会者としてキャリアが浅い有吉に、毒舌まで求めるのは酷でしょう」

ならばなぜ、3年連続の有吉の「紅白」司会に疑問の声が出るのだろう。

「有吉が司会をするようになって『紅白』の視聴率は落ちています。彼が初めて司会を務めた23年は、前半が29・0％、後半が31・9％と史上最低。昨年は前半が29・0％と同じく史上最低、後半が32・7％と微増したもののブービーです」

ちなみに、有吉の前任である大泉洋も3年連続で司会を務め、初年となる20年の視聴率は前半が34・2％、後半が40・3％だった。

「有吉は民放で多くの冠番組を抱えていますが、合格点と言えるのは『有吉ゼミ』（日本テレビ）と『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日）くらい。しかも、合格点が取れているのは、『有吉ゼミ』では水卜麻美アナ、『かりそめ天国』ではマツコ・デラックスが数字を持っているからと考えられなくもない。また、今年の『紅白』はNHKの放送100年を締めくくる節目でもあるので、有吉を司会には立てないだろうと踏んでいました」

誰ならよかったのだろう。

ジャニーズ天国だった「紅白」

「今年は一択だと思っていました。『べらぼう』で主役を務める横浜流星です。大ヒットを続ける映画『国宝』では、主演の吉沢亮と共にメインキャストを務めています。もちろん彼は俳優ですから司会の技術はないかもしれませんが、隣に鈴木アナがいるなら大丈夫でしょう。ダメだとしても、1986年に白組キャプテンを務めた加山雄三のように、少年隊の『仮面舞踏会』を『仮面ライダー！』と言い間違えたって話題になる。吉沢が司会なら視聴率40％復帰もあり得たと思います」

さすがに加山の「仮面ライダー」は洒落にならないだろうけど……。ともあれ、低視聴率を有吉だけのせいにするのも可哀想だ。彼が司会を担当する以前の「紅白」は、ジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）のタレントが何組も出演していた。

80年に田原俊彦が初出場して以降、毎年、複数のジャニーズのタレントが「紅白」に出場するようになる。06年からは4年連続で中居正広が、10年からは5年連続で嵐の5人が司会を務めるなど、大泉に代わるまで14年連続で“ジャニタレ”が司会務めた。15年に7組ものジャニタレが出場したのがピークで、後半の視聴率が40％超も当たり前だった。

ところが、23年にジャニー喜多川氏による性加害問題が勃発する。

有吉の役割

「この年、NHKはジャニーズのタレントを『紅白』に出場させないと発表しました。まさに有吉が初めて司会をした年で、昨年もジャニーズからの出場はありませんでした。たしかに『紅白』のスタッフからすると、ジャニーズのタレントには喉から手が出るほど出演してほしいでしょう。しかし、聞くところでは、Snow ManやSixTONESから色よい返事がもらえていないそうです」

司会の綾瀬とSixTONESのジェシーに交際報道があったため、共演は難しいとの声も。

「そこで有吉の出番です」

どういうことだろう。

「NHKとしては、来年5月のコンサートをもって活動を終了する嵐に『紅白』の最後を飾ってほしいと願っているでしょう。嵐が出れば視聴率40％も夢ではありません。有吉は『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS）で10年以上にわたって嵐の櫻井翔と番組を続けていて仲がいい。櫻井を口説いて嵐を出場させるために有吉を司会に起用したというのであれば納得もできます」

デイリー新潮編集部