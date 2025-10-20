この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『【激論を交わすぜ】Copilot+PCはどうなのか対談しました！ パソコン業界では最古参の有名ライター山田祥平さんと対談します』にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が登場。パソコン業界の大ベテラン、ライターの山田祥平氏と共に、“今こそCopilot+PCは買いなのか？”について熱い議論を展開した。



戸田氏は冒頭から「どれがAIなのか、誰一人基準言ってないじゃないですか」と現状の“AI PC”の曖昧な定義に疑問を呈し、各パソコンメーカーがカタログに無造作に「AIPC」と記載する現状をバッサリ。「まずちゃんとしたAIPCって呼べるのはCopilot+PCだけだ」と強調し、その基準の明確さを高評価した。



一方、山田氏は「Copilot+PCはモバイルプラットフォームのソリューション」「デスクトップや複数台使う人には意味が限定的」と慎重な姿勢をとる。その上で「過去の作業が検索で振り返れる“リコール”機能は控えめに言っても驚異的」と利便性を認めつつも、あまりに全てを記録する機能に企業現場での“監視・管理”の議論も呼ぶと語った。



さらに戸田氏は、「今から買い換えるならCopilot+PCを基準に選ぶべき」「今仮にコパイロットプラスPCでないとPCじゃないというトレンドに乗せられても、2年後にはもっと良いAI PCが欲しくなる」と熱弁。「2年後、AIちゃんと使えるPCを持つモチベーションが育つ」「今パソコンを買うなら、少し高くても対応機種にしておけば失敗が少ない」と買い替えのメリットを訴えた。



議論のラストでは、山田氏が「2年ごとに5万クラスのPCを買い替えていく派」、戸田氏は「最初から15万のCopilot+PCを5年以上使う派」と、両者が意見を譲らず平行線。そのうえで戸田氏は「一番パソコンが面白かった時期がもう一回来た」とAI時代の到来に興奮気味に締めくくった。