パステルカラーが可愛い「メビウス」「ジード」「ヒカリ」登場／期間限定POPUP SHOP開催！
「ウルトラマンワールドM78」で人気の『M78ウルトラマン』のグッズが集まる「M78ULTRAMAN POPUP SHOP」が、2025年11月21日（金）より大阪・心斎橋に期間限定オープンする。
☆パステルカラーの可愛らしい新作デザインのぬいぐるみをチェック！（写真11点）＞＞＞
ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」で人気の『M78ウルトラマン』たちのグッズがそろう「M78ULTRAMAN POPUP SHOP」が、2025年11月21日（金）より12月7日（日）まで、心斎橋PARCO 5Fにて期間限定オープンする。
ウルトラヒーローや怪獣たちをデフォルメ化したデザインのM78ウルトラマンたちのグッズが集まる本POPUP SHOPでは、東京・有楽町での開催時に人気だったステッカーやカードコレクションなどのほか、新商品として「ウルトラマンメビウス」「ウルトラマンヒカリ」「ウルトラマンジード」のふわふわお座りぬいぐるみのパステルカラーバージョンが登場。
その他、先行販売商品としてM78ウルトラマンたちをふんだんにあしらった、クリアファイルとマスキングテープなどのグッズが盛りだくさん。『M78ウルトラマン』たちを堪能できる空間が大阪・心斎橋でも味わうことができる。
さらに、お買い上げ特典としてふわふわお座りぬいぐるみたちとのお出かけ気分を楽しめる「クリアフォトカード」も、新作のぬいぐるみに合わせたデザインでご用意。
日々がんばる皆さまを応援するM78ウルトラマンのアイテムを豊富に取りそろえる「M78ULTRAMAN POPUP SHOP」で新作アイテムをチェックしてみよう。
（C）円谷プロ
