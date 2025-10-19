これが100点の答えです。男性に「彼氏いる？」と聞かれた時の模範解答
気になる男性から「彼氏いる？」と聞かれたら、あなたはどう答えますか？ その答えによって、男性が抱く思いは異なります。そこで今回は、「彼氏いる？」と聞かれた時の模範解答を紹介します。
「いるって言ったら悲しんでくれる？」
「いるって言ったら悲しんでくれる？」と返答すれば、自分の好意を見せつつ男性を試せます。男性から「悲しい」「辛い」と言われたら、脈ありの確信が持てるでしょう。ですから、男性が自分のことをどう思っているのか知りたい時は、このように答えてみてください。
「いないけど、欲しいな」
「彼氏はいないけど、欲しいとは思っている」と答えるのもおすすめ。このように言えば、やんわりと彼氏募集中であることが伝わりますから、男性もあなたにアプローチしやすくなるでしょう。反対に「いないし、欲しいとも思わない」と強がってしまうと、諦めてしまう男性は少なくありません。
「もうちょっとでできるかも…」
彼氏がいるのか聞いてきた男性と、友達以上恋人未満の関係なら「もうちょっとでできるかも…」と答えてみてください。男性はあなたと恋人になることを期待しているなら、焦りを感じるはず。そして、焦った勢いでそのまま告白という流れになる確率が高いです。
「〇〇くんみたいな彼氏なら欲しいかな」
「〇〇くんみたいな彼氏なら欲しいかな」という答えもアリ。これを聞いて喜ばない男性はいません。男性に「イケる！」と思わせて、自分のことを強く意識させることもできます。あざとさ満点ですが、すでに男性と仲良く付き合える可能性が高いと感じているなら、こうした大胆な答えでOKです。
「彼氏いる？」と聞かれた時にどう答えるかで、男性の出方も変わります。答え次第で関係がすぐに進展する可能性は十分あるので、勇気を出して攻めた答えをしてみるのもアリでしょう。
