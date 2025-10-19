この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大河ドラマ考察系YouTuberのトケルが、「【べらぼう】ネタバレ 第４１回あらすじ詳細版 大河ドラマ考察感想 ２０２５年１０月２６日放送 第４１話 蔦重栄華乃夢噺」と題した動画を公開し、同ドラマ第41話のあらすじとともに重大な考察を明かした。注目は、視聴者の間でも長年謎とされてきた「写楽の正体」について、最新の公式情報と自らの推理をもとに論じた点だ。

動画冒頭でトケルは、「僕は以前から、スタジオの妻・テイが写楽の正体ではないかとお話していましたが、果たしてその結果はどうなんでしょう」と自身のこれまでの説を振り返った上で、公式発表によりついに写楽の正体が明らかになったと説明。

詳しくは動画でみてください

YouTubeの動画内容

02:03

女性向け書籍と宇多丸の絵本プロジェクトの始動
10:05

弦内生存説を広める計画と写楽絵制作の開始
12:28

写楽は複数人？チームで描いた統一コンセプトの真実

関連記事

トケル（日テレ考察ドラマ考察系YouTuber）、深川麻衣ら歴代OG出演の犯人役パターンに言及「今回も例外か」

トケル（日テレ考察ドラマ考察系YouTuber）、深川麻衣ら歴代OG出演の犯人役パターンに言及「今回も例外か」

 トケル、「小栗旬と赤西仁のどっち選ぶ？」Netflix『匿名の恋人たち』を徹底考察！

トケル、「小栗旬と赤西仁のどっち選ぶ？」Netflix『匿名の恋人たち』を徹底考察！

 もしがく！巨大蚊取り線香の意味！

もしがく！巨大蚊取り線香の意味！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ドラマ考察 トケル orz_icon

ドラマ考察 トケル orz

YouTube チャンネル登録者数 11.20万人 585 本の動画
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。
youtube.com/channel/UC6wjsDPE1I2QsDuh1atHYfA YouTube