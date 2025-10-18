Afternoon Tea¤Î½©º×¤ê♡¡Ö¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ç¿·ºî¥Á¥ã¥¤¤ò³Ú¤·¤â¤¦
¹ÈÃã¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿♡ Afternoon Tea¡¦¥Æ¥£ー¥ëー¥à¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÃã¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¥Á¥ã¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¾Æ¤°ò¡¦·ª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥Ç¥¶ー¥È¥Á¥ã¥¤3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¤ä¥Ùー¥«¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ·¤¤¡¢½©¤Î¤ªÃã»þ´Ö¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½©¸ÂÄê¡ª¥Ç¥¶ー¥È¥Á¥ã¥¤3¼ïÅÐ¾ì
¡Ö¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥Á¥ã¥¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¿·ºî¥Á¥ã¥¤¤¬3¼ïÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Á¥ã¥¤¡Ê1,100±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡§¥·¥Ê¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¼«²ÈÀ½¹ÈÃã¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¿©´¶¤òÎ¾Î©¡£
¾Æ¤°ò¥áー¥×¥ë¥Á¥ã¥¤¡Ê1,100±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡§¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¾Æ¤°ò¥Úー¥¹¥È¤È¥áー¥×¥ë¥¸¥å¥ì¤Ç¤³¤Ã¤¯¤ê¡õÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤Î°ìÇÕ¤Ë¡£
¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¥Á¥ã¥¤¡Ê1,100±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡§½ÂÈé·ª¤Î¥Úー¥¹¥È¤ÈÊÌÅº¤¨¥Þ¥í¥ó¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê·ªÉ÷Ì£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¡Ê11/1～11/12¡Ë¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ªÁá¤á¤Ë¡£
ÄêÈÖ¥Á¥ã¥¤¤â¡¢¥Û¥Ã¥È¡¿¥¢¥¤¥¹¤½¤ì¤¾¤ì950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥¤¥¯¥êー¥à¥Õ¥íー¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤½¼¼Â´¶¡£
¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡ß¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü♡¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥Ùー¥«¥êー¤â½¼¼Â¡£
Tea for Peace BOX¡Ê5,000±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡§Mimi Kim»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¤Ë¡¢ÄêÈÖ¡õ¸ÂÄê¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Æ¥£ー¥Á¥±¥Ã¥È5Ëç¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó ¹ÈÃã¡õ¤ê¤ó¤´¡Ê432±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡§¹ÈÃã¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¤ê¤ó¤´¤ä¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ë¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
·ª¤Î¥¯¥¤¥Ë―¥¢¥Þ¥ó¡Ê400±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡§½ÂÈéÆþ¤ê·ª¥¯¥êー¥à¤ò¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ËÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢½©¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤à¥Ùー¥«¥êー¡£
¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¥Ñ¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ê1,458±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡§¸ÂÄê¥Ñ¥ó6¼ï¡õ¥¹¥³ー¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥Ù¥¤¥«¥êー¤äÊ»Àß¥Æ¥£ー¥ëー¥à¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¤ªÁá¤á¤ÎË¬Ìä¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÈÃã¤ÇPEACE¤ò¡Ã¥É¥Íー¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¼Â»Ü
¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹2025¤Ï¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñ¹×¸¥¤â¥Æー¥Þ¤Ë¡£´ü´ÖÃæ¡¢¸ÂÄê¥Á¥ã¥¤1ÇÕ¤Ë¤Ä¤20±ß¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤ä¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡ÖESA¥¢¥¸¥¢¶µ°é»Ù±ç¤Î²ñ¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Àー¥¸¥ê¥óÃÏÊý¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡£ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ò»£±Æ¤·¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇAfternoon Tea TEAROOM eGift1,000±ßÊ¬¤¬10Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¢ö
½©¤Î¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò♡
¹ÈÃã¹¥¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤â¤È¤¤á¤¯¡Ö¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î12Æü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥Ç¥¶ー¥È¥Á¥ã¥¤3¼ï¡Ê³Æ1,100±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÄêÈÖ¥Á¥ã¥¤¡Ê950±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥Õ¥íー¥È¡¢¥Æ¥£ーBOX¡Ê5,000±ß¡Ë¤ä¸ÂÄê¥Ùー¥«¥êー¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÈÃã¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤Ë²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¥Æ¥£ー¥ëー¥à¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö