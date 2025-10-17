1日ずっと着たままコタツ人間の完成。

10月も中盤にさしかかり、最近は涼しいを超えて肌寒い日が続いています。デスク仕事をしていると、太ももから下が冷えるようになってきました。

対策として裾が長いものを履くのは当然ですが、ひざ掛けも有効。でもせっかくなら冬に備えて、下半身をホカホカにするデバイス導入もテです。

コタツがウェアラブルになると便利

サンコーの 「ダニ対策モード付きこたんぽ」は、腰から下に着るコタツ。ヒーター内蔵で前面が暖まり、足が出るのでコードを外せば着たまま歩くことが可能です。

生地はフリースで肌触りが良く、足を入れればつま先まで暖かい。コントローラーでは36度〜53度まで5段階の温度設定と、30分から240分まで4段階のオフタイマーが設定できます。

電力は壁のプラグから持ってくるので、モバ電タイプの電池切れを味わうこともありません。

▼詳細はこちらhttps://t.co/d1p5l3D2eU pic.twitter.com/yuXTApeW77 - サンコー【公式】 (@thanko_web) October 14, 2025

ダニ対策もできちゃう

布団などフカフカの布はダニの温床になる可能性があります。刺されたらずっとカユくて不愉快なので、たまには50度が120分間続く「ダニ対策モード」でケアしましょう。わざわざ布団乾燥機を使ったり、コインランドリーに行かずとも単体で対策するのは超親切ですよね。

Image: THANKO

2025年の冬は早く来る

tenki.jp によりますと、今年の冬は早く訪れ、暖かい秋から一転して真冬の寒さになるのだそうです。また日本海側を中心に大雪の可能性もあるそうな。こりゃ早めに対策しないとですね。

「ダニ対策モード付きこたんぽ」で着たまま歩けば、「コタツから出たくない」ってならないのが最高。でもさすがにトイレの時は脱がないとね。

筆者は冬の定番が「着る毛布」なのですが、防寒しても発熱はしないので買い替えようかなぁ？

Source: THANKO, YouTube, X, tenki.jp