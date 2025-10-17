この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お金の余裕がない小規模会社は絶対これやれ！助成金で超お得に売上・利益を上げる方法を今すぐ知ってください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「お金の余裕がない小規模会社は絶対これやれ！助成金で超お得に売上・利益を上げる方法を今すぐ知ってください。」にて、倒産回避のプロとして知られる市ノ澤翔さんが、補助金や助成金の正しい活用について熱く語った。市ノ澤さんは「正しく戦略的に使えば、補助金・助成金を使って、1億円儲けることは全然できる」としつつ、「補助金自体で儲かるなんてことはない。使った額以上にお金が戻ることはない」と厳しく指摘。会社経営者や個人事業主の「補助金神話」に警鐘を鳴らした。



動画前半では、補助金や助成金を利用する際の基本姿勢を説明。「必要ないものには使わない。もし自分のお金だったらやりますか？という視点を徹底しなければ無駄遣いになる」と持論を展開した。市ノ澤さんは「補助金もらえるからといって余計なものを買うのはNG」と強調。実際に自身が過去に倒産危機に直面した企業の再建を手掛けてきた経験から、「補助金で何でもかんでも買ってしまう企業は、結果的に自分のお金も減らしてしまう」と警告した。



また、利益を最大化するための具体策として、小規模事業者持続化補助金や業務改善助成金といった実務面に即した補助金の例を紹介。広告宣伝費やコンサルタントの活用についても、「徹底的にリサーチとテストマーケを重ねて、確実に売上増につながる場合にのみ使うべき」とアドバイスした。特に「コンサルに使える助成金は意外と知られていない。腕のいいコンサルを助成金活用で雇い、事業を一気にスケールさせられる」と、最新の情報も披露。



ただし、安易な活用には注意が必要だとも。「コンサル選びもリサーチを徹底し、自己投資の意識で本当にプラスになる人材を選ぶことが大切」と語る。その上で「補助金をもらうこと自体が目的になってはいけない。儲かる投資に使い倒すことが肝心」と本質を繰り返し強調した。



動画の締めくくりでは「補助金は使い方が重要。もらうことを目的にせず、儲けるために使う。無駄遣いしたがる人は自分のお金も同じように浪費してしまう。自分のお金だと思って徹底的に利益が出る部分だけ活用を」と視聴者へ再度メッセージを送り、「会社に残るキャッシュを最大化するため、補助金活用の本質を理解して使ってほしい」と呼びかけた。