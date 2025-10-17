この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画タイトル「2025年秋以降、SBI証券ユーザーは絶対確認！連携できる銀行が超進化！」で、資産運用アドバイザーのガーコ氏が、SBI証券と連携できる銀行の新たな選択肢について徹底解説した。動画では、2025年秋を境に「SBI新生銀行が圧倒的におすすめ」とし、その理由を「SBI新生銀行がついにハイパー預金というサービスを導入。金利は従来の2倍以上で、ATMや振込手数料の優遇も段違い！」と明言する場面が印象的だ。



これまでSBI証券と連携する上で悩みの種だった「SBI新生銀行とスミシンSBIネット銀行のどちらが得か問題」にガーコ氏は決着をつけ、「2025年9月23日以降はSBI新生銀行一択と言えるほど進化する」と断言。その大きな決め手が『SBIハイパー預金』の誕生であり、「ハイブリッド預金と徹底比較しても、金利やサービス、連携の利便性で優位」と力説する。「特に、新サービスでSBI証券の買付余力にも即時反映、用途別の資金管理もできて、しかも自動振替機能まで加わった」と具体性ある説明がされていた。



金利面では「普通預金が連携だけで年0.4%、ハイパー預金なら0.42%という高水準。設定だけで最上位のダイヤモンドステージが獲得できる」と紹介し、「コンビニATMは無制限・他行振込も月10回無料、メインバンクにも最高」と手厚い特典を訴求。また、「クレカ積立でポイントがゼロになった人ほど、金利メリットを最大享受できるから“超おすすめ”」とユーザー目線の提案も。



設定・変更の具体手順や注意点についてもガーコ氏が「SBIハイパー預金への切り替えは一度のみ。さらに、現行のコネクトサービスは2026年下期に終了予定なので、早めの切り替えが安心」とアドバイスする。一方で「SBI新生コネクトとSBIハイパー預金の併用は不可、自動振替設定をうまく活用すれば切り替え後も楽々」とユーザーが不安視しそうな点にも配慮。「SBI新生銀行の公式でも切り替え推奨のアナウンスが出ている」ことを補足し、「自分で設定できるか不安な人も、アプリやPCで簡単に操作できる」と実演解説まで実施した。



最後には「口座開設や設定でも最大2万2000円のキャンペーンも実施中、またXRP1000円分などの特典も。詳細は概要欄や公式サイトで必ず確認のうえ活用して欲しい」と呼びかけ、「サービス利用や投資判断は最終的にご自身で」と締めた。初心者でも理解できるよう丁寧にまとめられた動画内容となっていた。