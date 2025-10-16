アイドルグループ「timelesz」の原嘉孝（30）と篠塚大輝（23）が乾燥肌治療薬「ヒルマイルド」の新CMに出演し、18日から全国放映されると「健栄製薬」の公式SNSで発表された。「ヒルマイルド」といえば20年から5年間、「King & Prince」の永瀬廉（26）が起用されていたが、突然の卒業と“後輩グループ”の起用にキンプリファンらから怒りの声が殺到している。

《永瀬廉だから買ってたんだよな ヒルマイルドもう買わない なんでもかんでもたむ起用するのは嫌になっちゃうよ》《娘は永瀬廉さんだから買ったヒルマイルドを速攻で捨てました》《え、ヒルマイルドたむになったの…？契約切れて次はどうなるのかと思ってたら なんか横取りされた感あって悲しい》

「健栄製薬」CMにはこれまで別商品でもSTARTO社（旧ジャニーズ事務所）のタレントが多用されてきたことから、同社所属のグループであるtimeleszが出演するのは自然な流れだろう。だが、まだ影響力のあるキンプリ永瀬から“横取り”するには《力不足》と言う批判が上がっている。

timeleszは、Netflixで配信されたオーディション番組『タイプロ』を経て、元セクゾの菊池風磨（30）、佐藤勝利（28）、松島聡（27）にSTARTO社の俳優部に所属していた原と寺西拓人（30）、一般参加組の篠塚、猪俣周杜（24）、橋本将生（25）の計8人で結成している。

「旧ジャニーズでもっとも推されているグループですが、今回CM出演する原さん、篠塚さんは前身の『Sexy Zone』のメンバーではなく、オーディションから参加した新メンバー。永瀬さんと異なり、一般的な知名度にも劣るため、キンプリファンをはじめ旧来のジャニグループファンから“ゴリ押し”と厳しい目を向けられています。原さんは俳優部にはいたものの、近年では『SnowMan』目黒蓮さんのバーターの扱いでしたから。いきなりCMの"顔"に出世することにも不満があるようです。一方で事務所からすればキンプリは永瀬さんと高橋海人さんが会社を設立し、STARTO社には所属ではなく、エージェント契約の立場。最近は双方の熱愛報道が世間を騒がせており、キンプリを優遇する理由がないからともみられています」（アイドル誌ライター）

■今年には冠番組が2本の売れっ子グループに

それにしても、「timelesz」の優遇は明らかだろう。今年4月にはフジテレビ系冠番組『タイムレスマン』がスタート。今月からは日本テレビ系の深夜バラエティー番組『timeleszファミリア』のレギュラー放送が始まった。

「たしかにタイプロを見てハマった中高年層のファンが一定数います。しかし、一般加入メンバーのパフォーマンスの質、菊池さんの態度の大きさや、発言、マナーを発端とした度々の炎上騒動を起こしていることからアンチも多いグループですから、推されるほど旧ジャニグループファンの内部分裂は深まるばかりです」（前出のライター）

キンプリファンにとっては心穏やかではない日々が続いている。

