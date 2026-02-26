エトロが、グローバルブランドアンバサダーを務めるKing & Princeの郄橋海人の最新コレクションルックを公開。郄橋さんは、ミラノで開催するエトロ2026/27秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルで空港に到着した郄橋さん。手にしたブランドのシ