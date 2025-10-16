中国で大ブーム「サイゼリヤ」は「ロイヤルホスト」的存在だった…中国人にとって「安くはない」意外な実情

日本発のイタリアンレストランチェーンとして知られる「サイゼリヤ」は今年9月、2035年までに中国での店舗数を現在の496店舗から、倍近くの1000店規模まで拡大する方針を発表した。

中国といえば近年不動産バブルの崩壊などによって都市部を中心にデフレ傾向にあり、個人消費が落ち込んでいる状況。そんななかサイゼリヤは、デフレが長く続いた日本でも売り上げを好調に伸ばしてきたことを背景に、中国でもその経営ノウハウを活かしていくとみられている。

サイゼリヤの中国展開強化のニュースに対して、日本国内のネット上では、《不景気な国で今それやって大丈夫か？》、《中国での店舗拡大は日中で政治がギクシャクすれば影響を受けたりするのを覚悟しておくべき》といった懸念点を指摘した否定的な声もあがっている。

ちなみにサイゼリヤは中国のほかにも、台湾やシンガポール、ベトナム、香港などアジア地域に幅広く展開をしているが、そのなかでも中国は主要なマーケットとなっており、アジア市場全体の売り上げの50％以上を中国が占めている。サイゼリヤにとって中国市場での成否が、海外事業全体の売り上げを左右する分水嶺となっているのだ。

日本ではファミリーレストランのなかでも上位の売り上げを誇るサイゼリヤだが、はたして中国市場でも今後順調に展開していけるのだろうか。今回は中国の最新ビジネスや消費者ビジネスについての記事を多数執筆するITジャーナリスト・牧野武文氏に解説していただく。（以下「」内は牧野氏の発言）

中国でのサイゼリヤはけっして安くない？

20年以上前となる2003年に中国・上海に海外初出店を果たしてから、中国本土の店舗数を着々と増やしてきたサイゼリヤ。そもそも現時点で中国に500店舗近くも展開していることが驚きだが、これまでサイゼリヤは中国においてどのように成長してきたのだろうか。

「コロナ禍が始まった直後あたりまでは、店舗数は増えたり減ったりを繰り返すような感じでしたが、2022年から突然勢いが増しているんです。2022年度の中国事業の売上高は357.93億円で、前年比23.0％成長。そして最新の2023年度の中国事業における売上高を見てみると、532.17億円となっており、前年比44.6％増という奇跡的ともいえる急成長を遂げています。

その背景には中国ならではの食文化が関係しているのです。中国では家族や友人など大勢で集まって食卓を囲むような“会食（宴会）文化”があります。しかし新型コロナが流行して、なかなか思うように人が集まって食事をすることができなくなってしまったという時期に、注目されたのがサイゼリヤだったのです」

中国でのサイゼリヤは「ロイヤルホスト」的立ち位置

「サイゼリヤはファミリーレストランなので、大勢で行ってもゆったりと座ることができます。そして幅広いメニューが展開されているため、みんなでシェアしていろいろな料理を楽しむことができるという中国の食文化にもマッチしているんです。

またサイゼリヤは、日本だと“高品質で低価格”ということが人気の理由の一つとして挙げられますが、実は中国のほかの飲食チェーンに比べるとそこまで安い価格帯とは言えません。現在の中国人の感覚だと1食30元（約630円）に抑えたい傾向にありますが、サイゼリヤの客単価は約45元（約950円）で、日本の感覚で言うと『ロイヤルホスト』のような、ちょっといい価格帯のレストランというイメージなのです」

ロイヤルホストと言えば、日本国内のファミリーレストランのなかで高価格・高品質という印象があるが、中国のサイゼリヤはそのポジションを確立しているようだ。

「このサイゼリヤブームが訪れる少し前は、5名以上で食事をするとなると、ファミレスではなく個室が用意されているような、さらに高価格な飲食店くらいしか選択肢がなかったのです。

要するに、中国のサイゼリヤはファミレスとしては高価格帯ですが、それ以上のランクの飲食店に比べるとリーズナブル。コロナ禍で、サイゼリヤはそうした飲食店よりもコストを抑えて食事ができ、なおかつ大勢で集まって会食もできるちょうどいい場所として、中国人たちの需要が高まっていったというわけなんです」

またネット上でも指摘されていたが、近年の日中関係の緊張が、日本ブランドであるサイゼリヤの店舗拡大に影響を及ぼすといったことはないのだろうか。

「サイゼリヤが日本のブランドかどうかまで気にしている中国人は少ないと思います。日本へやって来る中国人観光客の方が、日本のサイゼリヤへ食べに行くことも多いみたいですからね。どこの国が発祥のレストランチェーンなのかということは、現地の人からするとあまり重要ではないのです」

