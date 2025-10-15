この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『不動産を買い進めて家賃年収1,000万円以上を狙え！不動産投資のプロがオススメの物件の買い進め方を教えます！』と題された最新動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。年収500万円クラスのサラリーマンや自営業者でも、家賃年収3,000万円～5,000万円、利益で1,200万円に到達し得ると断言し、積み上げ型の現実的な手順を示している。



序盤、木村氏は「やり方次第で家賃収入・利益を4桁水準まで押し上げた例は珍しくない」と明言。実際に2,000人規模の指導経験から、年間1,200万円の利益を達成したオーナーが各地に点在するとし、数字ベースの再現性を示した。狙うべきは見かけの「家賃年収」ではなく、返済や経費を差し引いた「利益（手取り）」だという基本をまず叩き込む。



利益最大化の要は2点に尽きる。利回りの高い物件選定と、融資期間の長期化である。多くが金利の上下に神経質になるが、月次収支を最も動かすのは「利回り×返済期間」だと木村氏は切り込む。頭金を厚く入れて返済を下げる発想は序盤の凡ミスだ。自己資金を枯らせば買い進めが止まる。利益を貯めて再投資に回し、複数物件で積み上げる方が速く、かつ強固だ。



到達プロセスは単純な足し算で組み立てる。年間1,200万円を10棟で割れば、1棟あたり月10万円の利益でよい。家賃30万円、返済15万円、経費5万円で月10万円--このレベルは現実的である。序盤は利回り10％前後でも構わない。経験を積みながら、中盤以降に高利回り物件や賃上げ・修繕の打ち手でキャッシュフローを底上げする。



物件タイプは「戸建て・中古アパート・新築」などを組み合わせるパーツのようにして使い分ける。フルローンやオーバーローンを活用できる小ぶり案件で月5万円を2件積む、利回り15～20％台の案件を差し込むなど、組み合わせで総和を押し上げる発想だ。避けるべきはただ1つ、月次収支がマイナスに沈む案件である。



実務で最重要なのは融資情報の掌握である。どの金融機関が、どんな物件属性に、どこまで期間を伸ばし、どの程度まで積算を見るのか--ここを押さえ、金融機関が好む案件を当て込む。情報が薄いと計画は空振りだらけになるが、要件を掴めば逆算でプランは組める。中盤以降は事業者評価が乗り、地域金融の協力も得やすくなり、そこから加速する。



本編では、年収500万円層が最初の1棟をどう設計し、どの順番で「利回り」と「期間」を取りに行くか、買い増しのリズムまで具体的に描かれる。積み上げの感覚が理解しやすい構成だ。

今回の動画は、年収規模にかかわらず不動産で手取りを伸ばしたい人にとっても、収支設計と買い進めの順序を掴む上で非常に参考になる内容となるはず。詳細はぜひ動画で確認してほしい。