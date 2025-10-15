この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で「【自公連立が崩壊】今後の日本株どうなる！？誰が総理になっても断言できることが一つだけあります。」と題した動画を公開。自公連立政権の崩壊危機に揺れる日本の政局と株式市場の先行きについて、独自の視点で解説した。



動画で田端氏は、自公連立解消のニュースが出ても日経平均株価が想定より下落しなかった点に触れ、「普通の根動き」だと市場の反応は限定的だったと分析する。その上で、現在の政治状況の核心は野党の分裂にあると指摘。立憲民主党が国民民主党や日本維新の会に連携を呼びかける様子を「元カノに復縁を迫る情けない男のよう」と痛烈に批判し、政権交代そのものが目的化していると断じた。



こうした政治の不安定さが、今後の日本経済に与える影響は大きいと田端氏は語る。どの政党が政権を握っても、選挙を意識するあまり国民に不人気な増税や社会保障費の削減といった痛みを伴う改革は実行できないと指摘。その結果、「誰が総理になっても大盤振る舞い合戦は続く」とし、財政規律が緩むことでインフレがさらに加速することは避けられないと断言した。



田端氏はこの状況を「インフレへの燃料投下」と表現。結論として、短期的な株価の変動は予測不能としながらも、長期的にはインフレによって日本株の名目価値は上昇せざるを得ないと予測する。「Invest or Die（投資か死か）」という言葉を引用し、インフレ時代を生き抜くためには、株式などへの投資が不可欠であると強く訴えかけた。