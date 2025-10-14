¼þËÉ°êÍº¡¢ÅÄî´¾¼ÃÎ¡¢ËÙ °ÒÉ×......·ÝÇ½³¦¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö»ÙÇÛ¼Ô¤¿¤Á¡×¤Î¾Ú¸À¤ò¼ý¤á¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¡Ö·ÝÇ½³¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¶áÂå·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸µÁÄ¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¿ÊÃó·³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î¡Ö¼óÎÎ¡Ê¥É¥ó¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¿ÍÊª¤¬¡¢1955Ç¯¤ËÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÅÏî´ ¿¸¤ÈÈþº´¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦55Ç¯ÂÎÀ©¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈ×ÀÐ¤Ê¸¢Íø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥¶¡¦·ÝÇ½³¦ ¼óÎÎ¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö¼óÎÎ¡×¤ËÄ¾ÀÜ¼èºà¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÎÅÄºê·òÂÀ»á¤Ï¥×¥í¥í¡¼¥°¤Ç¡ÖÈà¤é¤ÈÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Àï¸å¤Î¿ÊÃó·³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¶¡¦·ÝÇ½³¦¤Î¡Ø±É¸÷¤È¿êÂà¡Ù¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Î¤¾¤¸«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1¾Ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡Ö·ÝÇ½³¦ºÇÂç¤Î¼óÎÎ¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò»ý¤Ä¼þËÉ°êÍº»á¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Ãµ¤»¤Ð¤¤Ê½¤¤µ»ö¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¼þËÉ»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤¬Ìñ²ð¤Ê¤Î¤Ï"¥É¥ó"¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢°Ò¸÷¤ò¼Ú¤ê¤ë¿Í´Ö¤ËÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖËÜ¿Í¤¬Ç§¤á¤è¤¦¤ÈÇ§¤á¤Þ¤¤¤È¡¢µõÁü¤ÏËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¡¢¼þËÉ»á¤Î¼ÂÁü¤Î¤Ä¤«¤á¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¼þËÉ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ÐÎò¤ä¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥íÀßÎ©¤Î·Ð°Þ¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß°ÜÀÒ¤Î¿¿Áê¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î²»³Ú½ÐÈÇ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë²óÅú¡£¤³¤ì¤é¤òÆÉ¤à¤È¡¢¶âÁ¬¤Ç´Ø·¸¼Ô¤ò°Ï¤¤¹þ¤ß²»³Ú½ÐÈÇ¸¢¤Ê¤É¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½¹Ê¹¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË½ÎÏ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ÆÍÞ¤¨¹þ¤à¡¢¤½¤¦¤·¤Æ²¸¤òÇä¤ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±½¤Ï±³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò³Í¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¼þËÉ»á¤Ë1²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÅÄºê»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¼þËÉ»á¤¬¡Ö¤Ü¤¯¤ÏÎÉ¤¤²Î¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÏÂ¿ÌÌÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Þ¤¿·ÝÇ½³¦¤Î¼óÎÎ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î°ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¡¢¤³¤Î¾Ï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢ÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÅÄÊÕ¾¼ÃÎ»á¡¢¥Û¥ê¥×¥íÁÏ¶È¼Ô¤ÎËÙ °ÒÉ×»á¡¢¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎËÜ´Ö ·û»á¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁÏ¶È¼Ô¤ÎÊ¿ Å¯É×»á¡¢²Æì¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ëÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Þ¥¥ÎÀµ¹¬»á¡¢¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄ¹¸ÍÂç¹¬»á¡¢µÈËÜ¶½¶È¸µ²ñÄ¹¤ÎÂçºê ÍÎ»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Û¤ÜÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»ÙÇÛ¼Ô¼«¤é¤Î¾Ú¸À¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ñÀÒ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Çµ®½Å¤Ê°ìºý¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÎÊ¸¡¦ºí¥ÎµÜ¤ä¤è¤¤¡Ï